En réflexion sur la composition de l’équipe pour la saison prochaine, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, prépare un incroyable retour dans la capitale.

Interrogé sur l'intérêt du Paris Saint-Germain en avril passé, Adrien Rabiot, en fin de contrat avec la Juventus Turin le 30 juin prochain, avait clairement laissé planer le doute concernant son avenir. « Pour en revenir au Paris Saint-Germain, très sincèrement, il n'y a rien de spécial. J'entends beaucoup de bruits, je sais que ça intéresse beaucoup de monde, mais je vais le redire encore une fois : je suis vraiment concentré sur cette fin de saison avec la Juventus et on verra par la suite ce qui se passe dans les prochaines semaines », avait confié le milieu de terrain au micro de Téléfoot. Mais aux dernières nouvelles, le club de la capitale envisagerait effectivement le retour de Rabiot cet été.

Mercato PSG : Adrien Rabiot après Ugarte et Asensio ?

Après les visites médicales et en attendant l’officialisation des arrivées de Marco Asensio et Manuel Ugarte, en provenance respectivement du Real Madrid et du Sporting Portugal, le Paris Saint-Germain ciblerait désormais Adrien Rabiot. Avec les possibles départs de Marco Verratti, Leandro Paredes, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler, le club de la capitale aimerait rapatrier son ancien joueur cet été. En effet, d’après les informations du journaliste Rudy Galetti, les dirigeants parisiens auraient ouvert des négociations avec l’international français de 27 ans.

Toutefois, La Gazzetta dello Sport assure que l’affaire serait encore loin d’être faite puisque la Juventus Turin n’aurait pas encore dit son dernier mot dans ce dossier. Le club italien préparerait une offre de prolongation de deux ans avec son même salaire actuel, soit 7 millions d’euros par saison. Pour autant, la source italienne précise que Rabiot ne serait pas la seule cible du Paris SG. En quête de renforts au milieu de terrain, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos surveilleraient également d’autres profils pour cet été.