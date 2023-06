Toujours à la recherche de son nouvel entraîneur pour la saison prochaine, l'OM va être bientôt fixé sur une piste surprenante.

Mercato OM : Fabio Grosso, l'étonnante piste de Pablo Longoria

Champion du monde avec l'Italie en 2006 en battant l'Equipe de France aux tirs au but, Fabio Grosso s'est reconverti au poste d'entraîneur depuis 2013. Aujourd'hui, le défenseur italien est en poste du côté de la Serie B, sur le banc de Frosinone, club avec lequel il a terminé à la 9e place du classement la saison dernière, avant de réussir à faire monter le club dans l'élite du football italien il y a quelques jours, en terminant à la première place de la deuxième division italienne, synonyme de titre.

Une performance qui a visiblement tapé dans l'oeil des dirigeants marseillais à en croire les informations révélées par le média italien Tuttosport. En effet, la source explique que son nom a été coché par Pablo Longoria, et que les choses pourraient rapidement s'accélérer dans les prochains jours.

Fabio Grosso va rencontrer son directeur sportif ce vendredi

L'OM pourrait être très rapidement fixé dans le dossier Fabio Grosso. D'après les informations révélées par Foot Mercato, le coach de Frosinone, désormais en fin de contrat, va rencontrer son directeur sportif Guido Angelozzi ce vendredi afin de discuter d'une éventuelle prolongation, ainsi que du prochain mercato estival.

La source indique que le club promu en Serie A est confiant à l'idée de conserver son entraîneur la saison prochaine et cette piste devrait donc rapidement tomber à l'eau pour Pablo Longoria, qui continue à discuter avec plusieurs entraîneurs, dont Marcelo Gallardo, avec qui des premiers contacts ont été établis ces dernières heures. Toutefois, l'OM fait face à la concurrence de l'AS Monaco dans ce dossier, et le club de la Principauté semble avoir une longueur d'avance. De plus, l'exigence de l'actuel entraîneur de River Plate concernant le mercato pourrait être un frein pour le président marseillais.