Après le départ inattendu d’Igor Tudor, l’OM risque aussi de perdre un joueur clé de son effectif cet été. Valentin Rongier attise les convoitises.

Mercato OM : Valentin Rongier n’est pas à l’abri d’un départ

Pour la troisième fois en à peine plus de deux ans, l’Olympique de Marseille est en quête d’un nouvel entraîneur. Après André Villas-Boas et Jorge Sampaoli, Igor Tudor a, lui aussi, décidé de quitter le club phocéen après une saison tumultueuse, marquée par des résultats en dents de scie et des tensions en interne. Sa démission inattendue oblige Pablo Longoria à trouver son remplaçant le plus rapidement possible.

Le président de l’OM a déjà entamé des discussions avec plusieurs entraîneurs en vue de trouver le candidat idéal, capable de mener l’équipe phocéenne vers le succès. Et parmi les pistes étudiées, les noms de Marcelino, Vincenzo Italiano, Christophe Galtier ou encore Marcelo Gallardo émergent. Le dernier cité est même présenté comme la cible prioritaire pour succéder à Igor Tudor. Les échanges ont déjà débuté entre les deux parties et devraient s’intensifier dans les jours à venir.

L’arrivée du nouveau coach aura forcément une incidence sur le prochain mercato de l’OM. En attendant, la cellule de recrutement travaille déjà en coulisse pour attirer de nouveaux joueurs. Mais avant de recruter, l’OM devra vendre. Plusieurs joueurs sont ainsi susceptibles d’être vendus cet été et l’un d’entre eux risque de surprendre bon nombre de supporters marseillais. Valentin Rongier n’est pas à l’abri d’un départ.

Plusieurs clubs foncent sur Valentin Rongier

Le vice-capitaine de l’OM possède de nombreuses qualités techniques et tactiques. Il est reconnu pour sa vision du jeu, sa précision de passe, sa capacité à organiser le jeu au milieu de terrain et sa polyvalence sur le terrain. Capable d’évoluer aussi bien au milieu de terrain qu’en défense, Valentin Rongier est un travailleur et un footballeur combatif, ce qui fait de lui un élément clé de l’équipe.

Sa montée en puissance sous les ordres d’Igor Tudor n’est pas passée inaperçue. Foot Mercato assure en effet que le milieu de terrain français a attiré l'attention de plusieurs clubs européens. Bien que leur identité n'ait pas encore été révélée, il est clair que Valentin Rongier est sur le radar de plusieurs équipes ambitieuses. La perspective d'un transfert vers un club plus huppé représenterait une nouvelle étape importante dans sa carrière.

Le joueur de 28 ans aurait l'occasion de se mesurer à un niveau supérieur, de jouer aux côtés de joueurs de renommée mondiale et de se développer en tant que joueur. En cas d’offre de l’un de ses prétendants, l’OM va-t-il accepter de céder son joueur cet été ? Pour le moment, une chose est certaine. Le président Pablo Longoria ne cédera pas de Rongier à n'importe quel prix. Ses courtisans devront se présenter avec une offre à la hauteur du potentiel et des performances du joueur pour tenter de boucler ce transfert inattendu.