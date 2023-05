Samedi soir face à l'AS Monaco, Hamari Traoré, capitaine du Stade Rennais, a été remplacé à la 83e minute. Une sortie aux allures d'adieux au Roazhon Park.

Un dernier au revoir au Roazhon Park pour Hamari Traoré ?

Les supporters du Stade Rennais ne demandaient pas plus qu'une victoire pour cette dernière journée au Roazhon Park. C'est chose faite. Le SRFC a dominé la partie de bout en bout face à une équipe de Monaco quelque peu déboussolée, qui ne s'est quasiment pas créée d'occasions pendant les 90 minutes de jeu.

Forcément, l'heure était à la fête, avec un feu d'artifice concocté par le RCK après le coup de sifflet final, quelques minutes avant le vrai feu d'artifice de fin de saison préparé par le club. Un joueur a particulièrement marqué la rencontre. En effet, le capitaine du Stade Rennais, Hamari Traoré, a été ovationné par les supporters au moment de sa sortie à la 83e minute de jeu, à la place de Lorenz Assignon.

L'international malien a offert son brassard de capitaine à Benjamin Bourigeaud et a pris le temps de checker ses coéquipiers avant de rejoindre le banc de touche. Comme un signe d'adieu pour le taulier du Stade Rennais, qui arbore fièrement les couleurs des Rouge et Noir depuis 2017.

Pour Bruno Genesio, ce n'était pas des adieux...

À l'heure actuelle, Hamari Traoré n'a toujours pas accepté l'offre de prolongation formulée par le club. Une proposition jugée insuffisante par le joueur et son entourage, d'après les derniers éléments du journal L'Équipe. Les discussions se poursuivent donc mais si le joueur semble de plus en plus proche de la sortie.

De son côté, Bruno Genesio botte en touche en indiquant que cette dernière rencontre à domicile n'était pas la dernière d'Hamari Traoré. « Je ne l’ai pas senti comme ça. Tout le monde s’est embrassé parce que c’est le dernier match à domicile pour tout le monde. Ceux qui ont participé au match, les joueurs, le staff. Vous savez bien que dans le foot tout est possible. Le comportement d’Hamari montre qu’il est complètement concerné. Il y a de discussions, on verra comment ça se termine. »