À quelques heures de l’ouverture officielle du mercato estival, le PSG aurait d’ores et déjà bouclé trois signatures en vue de la saison prochaine.

Au terme d’une saison décevante couronnée par une nouvelle désillusion en Ligue des Champions et une élimination précoce en Coupe de France contre l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain entend réaliser un grand mercato estival pour renforcer son effectif. Pour retrouver les hautes sphères de la Ligue des champions, le club de la capitale française veut s’attacher les services de plusieurs joueurs de grand talent cet été. Et selon un spécialiste, le récent champion de France, le PSG, aurait déjà enregistré ses premières signatures pour cet été.

Mercato PSG : Skriniar, Asensio et Ugarte déjà Parisiens ?

En effet, selon les informations livrées par le journaliste Benjamin Quarez, lors d’une série de question/réponse sur le site du journal Le Parisien, Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte auraient d’ores et déjà signé leurs contrats en faveur du Paris Saint-Germain.

« Tu peux déjà considérer que Skriniar, Asensio et Ugarte sont Parisiens. C'est signé pour les trois (ils ne partiront pas forcément tous titulaires) », a répondu le journaliste français, qui a également donné des précisions sur les profils recherchés par les dirigeants parisiens sur ce mercato. « Pour le reste par contre, je vais surtout établir les profils recherchés. Un défenseur central gaucher, un autre milieu de terrain, un milieu excentré droit, un voire deux offensifs. Ça te fait encore pas mal d'incertitudes et de dossiers à faire pour avoir une idée plus précise de l'équipe », a ajouté Benjamin Quarez.