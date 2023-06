Ce vendredi, l'hôpital universitaire Virgen del Rocio de Séville a publié un nouveau communiqué sur l’état de santé du gardien de but du PSG, Sergio Rico.

Victime d’une grave chute impliquant un cheval, Sergio Rico est interné à l’hôpital universitaire Virgen del Rocío de Séville depuis le 28 mai passé. Admis en soins intensifs, le gardien de but du Paris Saint-Germain souffre d’un traumatisme crânien inquiétant. Deux jours après avoir annoncé des premiers signes d'amélioration concernant l'état de santé de l’international espagnol de 29 ans, le centre hospitalier espagnol a publié un nouveau point médical et les choses ne s’arrangent pas pour le numéro 16 parisien.

PSG : « Sergio Rico est à nouveau sous sédation et reste dans un état grave »

Dans son communiqué de lundi, l’hôpital universitaire Virgen del Rocío indiquait que « Sergio Rico reste stable sans changement significatif à signaler. Son état général reste grave. Il reste admis aux soins intensifs de l’hôpital universitaire Virgen del Rocio de Séville sous sédation, suivi et soigné de manière multidisciplinaire par l’équipe de médecine intensive et par d’autres spécialistes de Virgen del Rocio. » Cinq jours plus tard, l’institution sanitaire annonce que l’état de santé de Rico s’est dégradé.

À tel point que la doublure de Gianluigi Donnarumma a été à nouveau placée sous sédation. L’ancien gardien du FC Séville a donc été replongé dans le coma. « Sergio Rico est à nouveau sous sédation et reste dans un état grave », écrit l’hôpital universitaire de Séville dans son communiqué avant d’ajouter : « les spécialistes en médecine intensives continuent de surveiller et d'attendre l'évolution » de l'état de santé de Sergio Rico.