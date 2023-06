Susceptible de quitter Manchester City cet été, Bernardo Silva est érigé en priorité au PSG. Mais le Paris SG va devoir compter avec une rude concurrence.

Mercato PSG : Bernardo Silva, priorité du Paris SG

Selon les informations du journal L’Équipe, Bernardo Silva et Victor Osimhen, auteurs d'une excellente saison avec Manchester City et le SSC Naples, sont les priorités du Paris Saint-Germain sur ce mercato estival. « Il faut de tout dans un mercato. Des titulaires, des remplaçants… Le club a érigé des priorités et une recrue (ou deux) au prix fort est envisageable. Je pense à des joueurs comme Bernardo Silva et Victor Osimhen par exemple. Oui, Paris les veut, mais ça coûte cher et il te faut garder les liquidités pour attaquer des dossiers comme ceux-là », a expliqué le journaliste Benjamin Quarez. Si le milieu offensif des Citizens est très intéressé à l'idée de retrouver Kylian Mbappé, son ancien coéquipier à l’AS Monaco, le club de la capitale devrait se méfier de l’Arabie saoudite dans ce dossier.

Mercato PSG : Al-Taï prêt à offrir un pont d’or à Bernardo Silva

Déterminée à organiser la Coupe du monde 2030, l’Arabie saoudite s’est lancée dans un vaste recrutement ronflant. Après Cristiano Ronaldo durant l’hiver et Karim Benzema tout récemment, le pays du Moyen-Orient veut à présent attirer Bernardo Silva. En effet, selon les informations du média saoudien Sport24, l’international portugais de Manchester City serait la grosse priorité des dirigeants d’Al-Taï.

Des discussions seraient même déjà en cours entre les représentants du milieu de terrain de 28 ans et le 9e du championnat saoudien. Pour convaincre le protégé de Pep Guardiola, Al-Taï serait disposé à lui offrir un salaire sur lequel le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone ne pourraient guère s’aligner. Reste maintenant à savoir si Bernardo Silva pourra résister aux pétrodollars de l’Arabie saoudite pour poursuivre sa carrière en Europe.