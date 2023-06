Cadre de l'entrejeu phocéen, Mattéo Guendouzi est très courtisé depuis plusieurs mois. Deux clubs de Série A s'ajoutent à sa liste de prétendants.

L'Olympique de Marseille va avoir du pain sur la planche. Malgré ses échecs cette saison, le club phocéen a décroché une place pour les barrages de la prochaine Ligue des Champions. En terminant troisièmes de Ligue 1, certains protégés d'Igor Tudor se sont révélés aux yeux de l'Europe. C'est le cas de Mattéo Guendouzi, qui est courtisé par plusieurs clubs depuis l'hiver dernier.

À la surprise générale, le milieu de terrain de 24 ans était tout proche de signer à Aston Villa d'après Foot Mercato. Alors qu'un accord semblait avoir été trouvé entre les deux parties, le transfert ne s'était finalement pas réalisé. Au plus grand bonheur des supporters, qui savent combien le joueur était important pour l'effectif olympien. Avec 43 matchs disputés cette saison pour 5 buts et 4 passes décisives, Guendouzi a permis au club de croire en ses objectifs.

L'Inter Milan et la Juventus s'intéressent à Mattéo Guendouzi

Après le départ d'Igor Tudor il y a quelques jours, Mattéo Guendouzi songe à rester. Pourtant, les rumeurs continuent d'affluer sur un éventuel transfert du milieu de terrain phocéen. D'après Téléfoot, deux nouveaux clubs s'intéressent à son cas. Il s'agit de deux cadors de Série A : l'Inter Milan et la Juventus de Turin. Le premier a été finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions, tandis que le second a été neuf fois champion d'Italie entre 2012 et 2020. Autrement dit, chacun a des arguments de taille pour le convaincre de signer.

De son côté, Pablo Longoria ne semble pas fermé à l'idée de vendre son joueur. Le président phocéen était à deux doigts de craquer lorsqu'Aston Villa l'avait approché dans les derniers instants du mercato hivernal. Nul doute qu'en cas d'offre intéressante, le dirigeant espagnol de l'OM le laissera partir. Reste à savoir si d'autres départs sont à prévoir dans l'entrejeu marseillais. Certains destins pourraient être liés, et un départ de Dimitri Payet ou Valentin Rongier inciterait par exemple la direction à vouloir conserver Guendouzi.