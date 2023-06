Depuis l'officialisation du départ d'Igor Tudor, Mattéo Guendouzi, annoncé sur le départ, confirme son envie de rester à l'OM.

Mercato OM : Le départ d'Igor Tudor a peut-être changé le destin de Mattéo Guendouzi

Son départ semblait définitivement acté il y a encore quelques semaines, mais avec le récent départ d'Igor Tudor, Mattéo Guendouzi n'a visiblement plus la même idée en tête. Interrogé mercredi soir dans l'émission "Rothen s'enflamme", le milieu marseillais s'est exprimé sur son avenir, et a confirmé qu'il voulait encore faire de belles choses à Marseille.

"Il va y avoir un nouveau coach, on va discuter de ses attentes, il y a beaucoup de facteurs à considérer. J'ai toujours voulu faire de grandes choses et gagner des trophées avec l'OM, j'ai encore envie de faire de belles choses ici, on va peser le pour et le contre." Courtisé par Aston Villa et West Ham, qui seraient prêts à offrir 30 millions d'euros à l'OM pour s'attacher ses services, Mattéo Guendouzi devrait bientôt avoir une discussion avec sa direction concernant son avenir. Pour rappel, il est considéré comme étant la valeur marchande la plus élevée de l'effectif marseillais, et son départ ferait forcément les affaires de Pablo Longoria.

Mattéo Guendouzi reste très apprécié à Marseille

Malgré un temps de jeu nettement diminué en deuxième partie de saison, Mattéo Guendouzi reste un joueur intouchable aux yeux du public marseillais. Ne cessant de clamer son amour pour Marseille, le milieu de 24 ans a toujours montrer son envie et sa hargne sur le terrain, et les supporters de l'OM sont complètement fans de ce genre de joueur.

Désormais, la question que tous les fans de l'OM se posent est de savoir si Mattéo Guendouzi sera un joueur marseillais la saison prochaine. Difficile de donner un élément de réponse à l'heure actuelle, mais une première tendance devrait se dessiner rapidement.