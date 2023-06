L’avenir de Neymar Jr au PSG est incertain. Des Saoudiens s’intéressent au brésilien, selon CBS, et le Paris Saint-Germain pourrait le céder pour recomposer son attaque.

L'Arabie Saoudite peut-elle obtenir la vente de Neymar ?

Entre blessures et mauvaises performances, Neymar laisse un peu les dirigeants du PSG sur leur faim. La haute direction du club parisien basée au Qatar a déjà discuté de la possible vente du brésilien en cas d’offre intéressante. De son côté, Neymar Jr n’est pas non plus opposé à son départ du Paris Saint-Germain si un bon projet lui est proposé. Il espérait un retour à la charge du FC Barcelone, mais le club catalan semble totalement désintéressé par son ancien joueur.

Neymar n’a toujours pas digéré la visite des supporters du Paris Saint-Germain à son domicile. Dans tout club qui respecte ses joueurs, un élément important, indisponible pour blessure, bénéfice du soutien des fans. Mais au PSG, les supporters sont allés chez le Brésilien pour lui demander de quitter leur club. Dans le clan Neymar, certains soupçonnent une manœuvre du club parisien pour indiquer la porte de la sortie au joueur.

Même si l’opportunité espérée n’est jamais venue d’un club dans les critères du joueur, une solution de rechange semble se présenter. Les dirigeants saoudiens du club Al-Hilal pensent à recruter Neymar, selon le média CBS. Cette information de leur approche est confirmée par RMC. Les riches saoudiens, après l’échec du dossier Lionel Messi, chercheraient à négocier avec Paris un transfert du brésilien.

Neymar comme Lionel Messi ?

Après avoir échoué à recruter Lionel Messi, désormais à l’Inter Miami, l’Arabie Saoudite ne renonce pas à l’idée de recruter les meilleurs joueurs du moment pour attirer sur son football le plus de regards. Le problème avec le brésilien est qu’il n’a pas encore renoncé à l’équipe nationale de son pays et donc il peut difficilement se permettre d’aller dans un championnat de bas niveau sur le plan strictement footballistique.

Au contraire de Lionel Messi qui était en fin de contrat à Paris, Neymar est lui engagé avec le PSG jusqu’en juin 2027. Difficile donc de convaincre la direction du club de la capitale de le lui vendre sans payer de somme importante. Mais par-dessus tout, c’est la destination elle-même, l’Arabie Saoudite, qui pourrait poser problème à l’attaquant parisien.