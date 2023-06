Alors que Sergio Rico est toujours hospitalisé suite à son accident de cheval, le dernier communiqué de l'hôpital Virgen del Rocio est peu rassurant.

PSG : Aucune amélioration pour Sergio Rico

Les jours passent, et l'état de santé de Sergio Rico continue d'inquiéter le monde du football. Victime d'un grave accident de cheval le 28 mai dernier, le gardien du PSG est depuis hospitalisé à l'établissement de Virgen del Rocio dans l'unité de soins intensifs, et reste toujours sous sédation.

Il y a quelques jours, une amélioration avait été recensée, permettant l'arrêt total de la sédation, une première depuis l'accident de Sergio Rico. Mais deux jours plus tard, le 9 juin, un nouveau compte rendu a fait état d'une aggravation de la situation, replongeant le portier de 29 ans dans le coma. Ce lundi, l'hôpital Virgen del Rocio a publié un nouveau communiqué qui donne des nouvelles peu rassurantes du joueur parisien.

"Sergio Rico reste stable malgré la gravité de ses blessures, à l’unité de soins intensifs de l’hôpital universitaire Virgen del Rocío de Séville. Il continue sous les effets de la sédation, avec une surveillance et un suivi étroits, étant assisté par l’équipe de médecine intensive, en consensus avec d’autres spécialistes de manière multidisciplinaire."

Le PSG continue de prier pour son gardien

C'est une situation extrêmement difficile que traverse actuellement le Paris Saint-Germain. S'il n'a pas disputé le moindre match cette saison avec le club de la capitale, Sergio Rico est un homme très apprécié au sein du vestiaire parisien, et son état de santé suscite beaucoup d'émotions chez les joueurs.

Lors de la rencontre face à Clermont pour le dernier match de la saison, tout le monde avait rendu un hommage poignant à leur coéquipier, notamment Kylian Mbappé, qui avait eu des mots très forts à l'issue de la rencontre pour Sergio Rico. "Le plus important, c'était quand même l'hommage à Sergio (Rico). Il y a plus important que le football. Sur le terrain, on était déjà champions. On aurait pu perdre 22-0, ça n'aurait rien changé pour nous." Comme la plupart des observateurs, les joueurs et membres du PSG attendent les différents communiqués envoyés par l'hôpital Virgen del Rocio, avec l'espoir que l'état de santé de Sergio Rico s'améliore de façon significative.