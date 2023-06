Plus de deux semaines après la démission d’Igor Tudor, l’OM s'active toujours pour trouver son successeur. Et une information importante vient d’émerger.

Mercato OM : Pablo Longoria veut boucler l’arrivée de son nouveau coach cette semaine

Moins d'un an après son arrivée à l'Olympique de Marseille, Igor Tudor a surpris tout le monde en annonçant sa démission du poste d'entraîneur. Cette décision a pris de court la direction du club phocéen, qui avait fait confiance au Croate pour succéder à Jorge Sampaoli. Les raisons personnelles évoquées par Igor Tudor n'ont pas été détaillées, mais il semble que le technicien croate souhaitait retourner auprès de sa famille et de ses proches après une saison délicate à l’OM.

Après des négociations en interne, la direction marseillaise et Igor Tudor ont finalement trouvé un accord à l'amiable pour la rupture de son contrat. Cette séparation inattendue contraint la direction marseillaise à se mettre à la recherche d'un nouvel entraîneur dans les plus brefs délais. Le club phocéen doit rapidement trouver un successeur capable de poursuivre le travail entamé par Tudor et mener l'équipe vers de nouveaux succès.

Plusieurs noms circulent déjà dans les médias et les discussions sont en cours en interne pour déterminer le candidat idéal. La préparation de la prochaine saison approchant à grands pas, le temps presse pour trouver le nouvel homme fort sur le banc marseillais. D’ailleurs, selon les informations dévoilées par La Minute OM, Pablo Longoria a prévu de régler ce dossier cette semaine. Les supporters marseillais devraient donc connaître leur nouvel entraîneur dans les jours à venir.

Trois noms pour succéder à Igor Tudor à l'Olympique de Marseille

Cette future nomination est d'une importance capitale pour l'OM, qui cherche à se reconstruire après une saison difficile. Le nouvel entraîneur devra apporter sa vision, sa philosophie de jeu et sa capacité à tirer le meilleur parti de l'effectif à sa disposition. Pour le moment, trois noms se dégagent pour occuper ce poste. En plus de Paulo Fonseca du LOSC, le profil de Marcelo Gallardocorrespondrait parfaitement au type d’entraîneur recherché par l’OM.

Les négociations entre les deux parties devraient s’intensifier dans les prochains jours en vue de trouver un accord. Enfin, un troisième entraîneur, dont l’identité n’a pas été dévoilée, serait dans le collimateur des Phocéens. En attendant, les supporters de l'OM peuvent se réjouir de savoir que la date de l'arrivée du nouvel entraîneur est désormais fixée. Cela signifie que le club avance dans ses démarches et se rapproche de la résolution de ce dossier important pour son avenir.