Malgré l'intérêt persistant de l’Arabie saoudite pour l'acquisition de l’OM, les exigences de Frank McCourt suscitent des désaccords significatifs.

Vente OM : Frank McCourt demande une somme colossale

La vente de l'OM à l'Arabie saoudite connaît une avancée majeure avec l'arrivée d'une délégation saoudienne à Marseille. Les membres de cette délégation ont tenu des rencontres discrètes avec des responsables de la cité phocéenne, notamment pour obtenir des informations sur le stade Vélodrome, joyau sportif de la ville. Leur objectif est également de formuler une offre convaincante pour persuader Frank McCourt, le propriétaire actuel de l’OM, de céder ses parts.

Pour le moment, le milliardaire américain, à la tête de l'Olympique de Marseille depuis 2016, se montre très exigeant en ce qui concerne une éventuelle vente du club. Ayant acquis l'OM pour 45 millions d'euros auprès de la famille Louis-Dreyfus, il souhaite réaliser une énorme plus-value. Une offre de 200 millions d'euros, présentée par l’Arabie saoudite il y a deux ans, avait déjà été rejetée pour l'homme d'affaires américain.

Aujourd'hui, Frank McCourt attendrait une nouvelle proposition équivalente à 460 millions d'euros ou plus avant de céder son bien. Les Saoudiens répondront-ils favorablement à ses exigences financières élevées ? La tendance semble plutôt négative quant à cette possibilité.

Vente OM : Les Saoudiens ne céderont pas aux demandes excessives de Frank McCourt

Bien que leur intérêt pour l'acquisition de l'OM soit réel, les dirigeants de l’Arabie saoudite adoptent une approche stratégique bien précise et ne sont pas prêts à faire des investissements irrationnels. Ils sont conscients des valeurs et des prix du marché, et ne dépenseront pas des sommes exorbitantes sans justification.

Le journaliste Romain Molina souligne en effet que les dirigeants saoudiens ne sont pas prêts à céder aux demandes excessives de Frank McCourt et ne sont pas disposés à acheter le club à n'importe quel prix. Ils restent des investisseurs avisés qui ne prendront pas de décisions impulsives ou financièrement insensées. Comme l'a déclaré Romain Molina sur son compte Twitter : "Si le propriétaire de l'OM pense qu'il peut vendre son club pour des millions de millions, personne ne va l'acheter."

Vente OM : L’Arabie saoudite se tourne vers un autre club

Il est intéressant de noter que l'Arabie saoudite explore d'autres opportunités d'acquisition de clubs en Europe. Ils envisagent notamment l'achat d'un club en Belgique, le KV Ostende, qui évoluera en deuxième division belge la saison prochaine. Les négociations sont en cours pour cette acquisition, démontrant clairement l'intention de l'Arabie saoudite d'acquérir d'autres clubs européens et d'étendre son influence dans le paysage footballistique.

En somme, si Frank McCourt ne fixe pas un prix raisonnable pour la vente de l'OM, l'Arabie saoudite pourrait se tourner vers d'autres clubs pour construire son empire. Les Saoudiens ont une vision claire de leur stratégie d'acquisition de clubs en Europe, en s'inspirant du succès du City Football Group, qui possède plusieurs clubs à travers le monde. Ils cherchent à reproduire ce modèle.

Et dans ce projet, l’OM reste une cible privilégiée. Mais les Saoudiens ne sont pas prêts à faire des investissements financièrement déraisonnables. Le message est donc clair pour Frank McCourt. S’il ne parvient pas à vendre à un prix raisonnable, l'Arabie saoudite se tournera vers d'autres opportunités pour réaliser ses ambitions footballistiques en Europe.