Fortement pressenti au PSG pour renforcer la défense la saison prochaine, Lucas Hernandez a annoncé sa décision à la direction du Bayern Munich ce mardi.

Mercato PSG : Lucas Hernandez a réclamé son départ au Bayern

À un an de la fin de son contrat, Lucas Hernandez ne veut plus poursuivre l’aventure en Bundesliga. Le polyvalent défenseur de 27 ans aurait donc profité d’une réunion avec sa direction ce mardi pour réclamer son départ durant ce mercato estival. En effet, selon les informations du journaliste Florian Plettenberg, l’international français aurait personnellement signifié aux dirigeants du club allemand qu'il souhaiterait partir maintenant, car il se serait déjà mis d’accord avec le Paris Saint-Germain.

Arrivé en juillet 2019 en provenance de l’Atlético Madrid contre un chèque de 80 millions d’euros, Lucas Hernandez voudrait que le Bayern Munich touche de l’argent sur son départ et aurait donc demandé à ses dirigeants d’accepter de le libérer cet été. Face à la détermination du joueur, le récent champion d’Allemagne aurait accepté de lui accorder un bon de sortie, mais à une seule condition.

Mercato PSG : Le Bayern Munich réclame 60M€ pour Lucas Hernandez

En effet, le journaliste de Sky Sports Allemagne le Bayern Munich continue d’espérer que Lucas Hernandez va changer d’avis et accepter l'offre de prolongation de contrat de trois ans, soit jusqu'en 2027, qui lui a déjà été faite. Toutefois, si le Paris Saint-Germain venait avec une enveloppe de 60 millions d’euros plus des bonus, le champion du monde 2018 pourrait faire ses valises et retourner dans son pays.

Toujours selon la même source, la direction bavaroise aurait aussi fait comprendre au natif de Marseille que la proposition parisienne devait arriver rapidement afin de lui permettre d’avoir le temps de lui trouver un remplaçant sur le marché des transferts. Le PSG sait donc ce qui lui reste à faire. Pour rappel, Nasser Al-Khelaïfi proposerait à Lucas Hernandez un contrat de 5 ans et un salaire supérieur à celui qu'il touche actuellement à Munich, environ 15 millions d’euros annuels.