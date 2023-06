Trois jours après l’ouverture officielle du mercato estival, une première officialisation tombe déjà au PSG. Luis Campos a bouclé une signature importante.

Attendu depuis plusieurs mois, le transfert libre de Milan Skriniar de l’Inter Milan au Paris Saint-Germain est désormais officiel. Et c’est le principal concerné qui a fait l’annonce ce mardi en début de soirée. Actuellement en regroupement avec sa sélection, l’international slovaque a profité de sa présence en conférence de presse pour dévoiler sa future destination.

Mercato PSG : Milan Skriniar très enthousiaste à l'idée de rejoindre Paris

Fortement pressenti lors du mercato de janvier passé, Milan Skriniar avait finalement été bloqué par l’Inter Milan qui se montrait très gourmand aux yeux du Paris Saint-Germain. Six mois plus tard, le défenseur central de 28 ans s’apprête à débarquer librement dans la capitale française puisqu’il a refusé de prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain. Face à la presse de son pays, le capitaine slovaque s’est montré très enthousiaste à l'idée de rejoindre Paris.

« Nous verrons ce qui se passera au PSG, mais l'important est que j'aille bien. Aujourd'hui, je me sens bien, mais sans jouer, on ne trouve pas son rythme de match. Si l'entraîneur veut me faire jouer, j'aiderai l'équipe, car je suis prêt et déterminé. À Paris, au PSG, nous verrons ce qui se passera, mais l'important est de se sentir bien », a déclaré Milan Skriniar. Après plusieurs semaines hors des terrains en raison d’une grave blessure, le futur ancien coéquipier de Lautaro Martinez a profité de cette conférence de presse pour faire le point sur la situation de son dos.

« J’ai été opéré à Bordeaux […]. Je me sentais bien après l’opération. Cinq semaines plus tard, je m’entraînais déjà. Les médecins français ont fait un excellent travail », assure Skriniar. Après avoir officialisé le départ de Sergio Ramos, le Paris SG s’offre ainsi un renfort de taille pour muscler sa charnière centrale, en attendant la finalisation du transfert de Lucas Hernandezqui a réclamé son départ au Bayer Munich.