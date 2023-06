Loïs Openda proche d’un départ, le RC Lens s’active pour trouver son successeur. Et le RCL vient de boucler un accord avec un buteur du Paris FC.

Mercato RC Lens : Morgan Guilavogui visé pour remplacer Loïs Openda ?

Le RC Lens a connu une saison exceptionnelle en championnat et a réussi à se hisser à la 2e place de Ligue 1, ce qui lui vaut une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Fort de ces résultats, le RCL souhaite renforcer son effectif lors du mercato estival. Cependant, les Sang et Or risquent aussi de perdre certains joueurs clés, dont Loïs Openda.

L’attaquant belge a réalisé une saison remarquable sous les couleurs du RC Lens en marquant 21 buts en 38 matches de Ligue 1. Ses performances ont rapidement attiré l'attention de plusieurs clubs étrangers. L’Inter Milan, l’AC Milan, Arsenal, l’OM ou encore le PSG serait sur ses traces. Mais c’est visiblement le RB Leipzig qui est en pole position pour obtenir sa signature.

Dans une récente interview accordée à RTL Sports, Loïs Openda a lui-même ouvert la porte à un futur transfert en Bundesliga, indiquant que Leipzig est une équipe qui peut le propulser au plus haut niveau. Si son départ venait à se concrétiser, cela laisserait un vide dans le secteur offensif du RC Lens, qui devrait rapidement trouver un remplaçant. D’ailleurs, le club entraîné par Franck Haise est déjà proche de conclure l'arrivée d'un nouvel attaquant, en la personne de Morgan Guilavogui.

Le RC Lens tient un accord pour Morgan Guilavogui

Réputé pour dénicher de bonnes affaires sur le marché des transferts, le RC Lens a en effet jeté son dévolu sur Morgan Guilavogui, auteur de 15 buts en Ligue 2 cette saison avec le Paris FC. Les dirigeants lensois ont rapidement entamé des discussions en vue de boucler son transfert et les premiers échanges sont jugés positifs. Au point où, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Morgan Guilavogui aurait donné son accord pour rejoindre Lens cet été.

Il ne restait plus qu'aux deux clubs de trouver un terrain d'entente pour finaliser le transfert. Et c’est là que les choses coincent. Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, les dirigeants lensois ont transmis une offre proche des 5 millions d'euros exigés par le Paris FC en vue de finaliser cette affaire le plus rapidement possible. Mais le club parisien joue la montre dans l’optique de faire grimper les enchères pour son jeune crack. Le FC Lorient et l'AJ Auxerre seraient aussi en embuscade sur cette piste offensive.