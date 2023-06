Après la victoire de l’Espagne contre la Croatie, le joueur du Barça, Ansu Fati, annoncé dans les plans du PSG pour cet été, s’est exprimé sur sa situation.

Mercato PSG : Luis Campos veut relancer Ansu Fati à Paris

Considéré comme un futur crack et présenté dès ses débuts comme l’héritier de Lionel Messi au FC Barcelone, Ansu Fati peine à confirmer tous les espoirs placés en lui. Freiné par de nombreuses blessures ces dernières saisons, l’attaquant de 20 ans a bien du mal à retrouver son meilleur niveau. À tel point que les dirigeants blaugranas ne s’opposeraient pas forcément à son départ cet été en cas d’offre satisfaisante.

D’après les renseignements de Mundo Deportivo, le Paris Saint-Germain, qui a acté le départ de Lionel Messi, en fin de contrat, se serait rapproché de l’entourage du jeune international espagnol pour tâter le terrain en vue d’un transfert cet été. Toutefois, le champion de France n’est pas seul sur ce dossier, puisque Wolverhampton, Tottenham, le Bayern Munich et Manchester United seraient aussi positionnés pour s'offrir les services du prodige catalan.

Terriblement gêné par la concurrence Robert Lewandowski, Ansu Fati pourrait se laisser convaincre par un nouveau grand club européen avec la promesse d’un temps de jeu plus régulier. Luis Campos, le conseiller football du Paris Saint-Germain, voudrait donc s’engouffrer dans cette brèche pour tenter d’attirer le protégé de Xavi, mais le principal intéressé ne semble pas du tout enclin à un changement d’air.

Mercato PSG : Ansu Fati brise les espoirs du Paris Saint-Germain

Après Marco Asensio et Manuel Ugarte, Jorge Mendes ne devrait pas placer Ansu Fati sur les tablettes du Paris Saint-Germain. En zone mixte après la victoire de l’Espagne contre la Croatie, en finale de la Ligue des Nations, le compatriote de Sergio Ramos s’est exprimé sur son avenir et a confirmé sa volonté de s'imposer au sein de son club formateur.

« J’ai un contrat avec le Barça et mon intention est de continuer à m’améliorer et à grandir là-bas. C’est mon intention. J’ai un contrat et je suis heureux. Aussi bien dans mon club qu’en équipe nationale », a déclaré le natif de Bissau au micro de Teledeporte. Le Paris Saint-Germain va donc devoir tirer une croix sur cette piste.