Le PSG sait que la vente des indésirables est nécessaire pour renouveler son effectif. Mais le club parisien ne compte tout de même pas brader ces éléments.

Mercato PSG : Leandro Paredes ne va pas rester au Paris SG

Après Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Marco Asensio et en attendant Cher Ndour et Kang-in Lee, le Paris Saint-Germain entend poursuivre le renforcement de son effectif durant ce mercato estival. Même si Luis Campos devrait disposer d’une enveloppe conséquente pour recruter, la vente des indésirables permettrait également d’avoir plus de marge de manoeuvre sur le marché.

Dans cette optique, Leandro Paredes, qui n’a pas été retenu par la Juventus après sa période de prêt, ne devrait pas rester au PSG cet été. Et cela tombe bien, puisque Galatasaray serait intéressé par le profil du milieu de terrain argentin. Toutefois, les deux clubs semblent encore loin d’un accord.

Le PSG refuse la proposition de Galatasaray pour Leandro Paredes

Après avoir manqué 22 millions d’euros, correspondant au montant de l’option fixée pour Leandro Paredes, le Paris Saint-Germain ne compte pas brader le compatriote de Lionel Messi. En effet, selon les récentes informations du journal Fanatik, les dirigeants de Galatasaray seraient bien avancés dans les négociations avec l’entourage du milieu de terrain du PSG.

À la recherche de renforts dans ce secteur de jeu, le club turc serait même parvenu à un accord de principe avec le champion du monde 2022. Toutefois, les choses seraient plus compliquées avec les Rouge et Bleu. Le média turc ajoute que l’offre de 5 millions d’euros transmise par les dirigeants de Galatasaray aurait rapidement été repoussée par leurs homologues parisiens qui la jugent « ridicule ».

Pour se séparer de Leandro Paredes, dont le contrat court jusqu’en juin 2024, le PSG, qui l'avait acheté pour 40 millions d'euros en janvier 2019 au Zénith Saint-Pétersbourg, réclamerait au moins 10 millions d’euros. Reste maintenant à savoir si les pensionnaires du Nef Stadium s’aligneront sur les exigences de ceux du Parc des Princes.