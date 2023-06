Alors que de nombreux mouvements sont attendus à l'OL durant le mercato, une pépite de Lyon laisse planer le doute sur son futur.

Mercato OL : Castello Lukeba, un avenir incertain

L'Olympique Lyonnais confirme son entrée dans sa nouvelle dimension. Racheté par John Textor il y a maintenant plusieurs mois, le club rhodanien est sous pavillon américain, et les changements annoncés par son nouveau propriétaire sont en train de se mettre en place. Lundi matin, les arrivées de Matthieu Louis-Jean et Martin Buchheit ont été officialisées par l'OL, qui semble désormais armé pour commencer à travailler sérieusement sur le mercato estival.

Car pour le moment, les signaux sont loin d'être positifs, et les potentielles cibles annoncées jusqu'à présent ne font pas forcément rêver les supporters lyonnais. Au sein du club, l'avenir de certains cadres est loin d'être scellé, et c'est notamment le cas pour Castello Lukeba. Si le club lui avait promis un bon de sortie pour cet été, la situation serait en réalité plus complexe.

Et le jeune défenseur français s'est exprimé dans les colonnes de L'Équipe concernant sa situation actuelle à l'OL. "Franchement, avec tout ce qui s’est passé depuis, je ne sais pas du tout où on en est. Je n’ai pas parlé avec la direction, ni même avec M. Textor. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je suis dans le flou, un peu comme tout le monde."

Castello Lukeba n'exclut pas de poursuivre son aventure à l'OL

Focaliser sur l'Euro Espoirs qui va débuter ce jeudi pour l'Equipe de France avec un choc contre l'Italie, Castello Lukeba ne veut pas trop s'attarder sur son futur à l'OL, mais semble enclin à rester encore un peu dans le Rhône. "Je peux évidemment encore progresser à Lyon. On a de très grands joueurs, des champions du monde. C’est vrai que l’absence de Coupe d’Europe est préjudiciable, mais mon objectif est de remettre le club au sommet."

Néanmoins, le jeune joueur de 20 ans aura besoin d'avoir des garanties sur son temps de jeu, un critère primordial pour celui qui a disputé 34 matches de championnat sous le maillot lyonnais cette saison.