Un jeune joueur annonce sa signature à l’ASSE via les réseaux sociaux. Son arrivée n’est pas encore officialisée par le club ligérien.

Mercato ASSE : Terry Elana signe un premier contrat pro

Un jeune joueur évoluant en National 2, Terry Elana, est une recrue de l’ASSE. Il a lui-même officialisé sa signature à Saint-Etienne sur son compte Instagram. « Heureux et fier de vous annoncer la signature de mon premier contrat professionnel à l’AS Saint-Étienne. Je remercie ma famille, mes agents et mes proches », a déclaré le défenseur central de 21 ans. Il va renforcer dans un premier temps la réserve de stéphanoise, entrainée par Razik Nedder et évoluait en National 2. L’imposant Terry Elana (1,90 m) est en provenance d’Aubagne. Il a également porté les couleurs de l'US Torcy. Il était courtisé par des clubs de Ligue 1 et Ligue 2. La saison dernière, il a disputé 27 matchs, toutes compétitions confondues, avec Aubagne FC, et a marqué deux buts. Toutefois le club des Bouches-du Rhône est relégué en National 3. Pour rappel, l’ASSE n’a toujours pas recruté de nouveaux joueurs cet été, alors que Jean-Philippe Krasso a filé librement à l'Etoile Rouge Belgrade (en Serbie).

Qui est Terry Elana, la jeune recrue de Saint-Etienne ?

Spécialiste de la National 2, Boosk Axel avait présenté la jeune recrue de l'ASSE, quelques jours avant sa signature : « C’est un défenseur prometteur avec une belle pointe de vitesse. Il vient d'effectuer sa première saison "dans le monde senior" après son arrivée cette saison. Il a signé à Toulon cet été où il n’est resté que 15 jours avant de faire sa première saison à Aubagne. Il dispose d'une très bonne relance en cassant régulièrement les lignes par la passe. C'est un joueur qui fait beaucoup progresser la possession balle au pied. Il est très costaud dans les duels et fait preuve d'une grande solidité […] »