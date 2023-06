Disposant d’un bon de sortie cet été, Timothy Weah pourrait quitter le LOSC. Un grand club espagnol s’est positionné pour le recruter.

Mercato LOSC : Timothy Weah sur le marché de transferts

Timothy Weah et le LOSC ont fini à la 5e place de Ligue 1 et sont qualifiés pour la Ligue Europa Conférence la saison prochaine. Mais le polyvalent ailier droit pourrait ne pas disputer la coupe d’Europe avec le club nordiste. Il se voit très convoité, notamment en Allemagne. Le Bayer Leverkusen ou encore le Borussia Mönchengladbach songent à lui pour se renforcer pendant ce mercato estival.

En Ligue 1, son nom est associé à l’Olympique de Marseille. À un an de la fin de son contrat à Lille, Timothy Weah est sur le marché. En cas d’offre intéressante, la direction des Dogues ne le retiendrait pas. En effet, le joueur formé au Paris Saint-Germain est plus proche de la porte de sortie que d’une prolongation de contrat.

L’Atlético Madrid s'intéresse à Timothy Weah

Son départ de Lille pourrait s’accélèrer dans ce premier mois de mercato. L’Atlético Madrid tenterait de le recruter en vue de la Ligue des Champions la saison prochaine. Le club de la capitale espagnole est séduit par le profil de l'attaquant repositionné comme arrière (droit ou gauche) par Paulo Fonseca la saison dernière.

Selon les informations de AS et Atlético Play, les Colchoneros ont ouvertement déclaré leur intention de récupérer Timothy Weah au LOSC. Après quatre saisons à Lille, il souhaite franchir un palier dans un autre club et un autre projet. Et Madrid serait une destination idéale pour passer un cap. L’international américain (29 sélections) a remporté la Ligue 1 et le Trophée des Champions en 2021 avec le LOSC. La saison dernière, il a joué 29 matches en Ligue 1 et a été titulaire à 18 reprises. Dans son nouveau rôle de défenseur, il n'a inscrit aucun but lors du dernier exercice. Acheté 10 millions d'euros au PSG en 2019, Timothy Weah vaut actuellement 12 millions d'euros sur le marché des transferts.