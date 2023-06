Revoilà Neymar au centre de l'actualité. L’attaquant du PSG, loin des terrains de football avant la fin de saison, aurait trompé Bruna Biancardi. Il reconnaît les faits contre sa compagne qui, selon la presse brésilienne, aurait donné son accord à son compagnon pour aller voir ailleurs.

Neymar reconnaît ses erreurs en privé puis en public

On peut se demander si la relation de Neymar et Bruna Biancardi est une relation libre ou exclusive. En effet, l’attaquant brésilien du Paris Saint-Germain a vu la blogueuse Fernanda Campos exposer leur relation sexuelle consentie peu après la Coupe du monde 2022. Neymar reconnaît les faits et a même publié une note d’excuses à sa compagne, Bruna Biancardi.

Même si en privé il avait déjà présenté ses excuses à Bruna Biancardi, enceinte du deuxième enfant de l’attaquant du PSG, des excuses publiques se sont avérées obligatoires pour la star. « Bru (Bruna, ndlr), je me suis déjà excusé pour mes fautes, pour ton exposition inutile, mais je me sens obligé de le réaffirmer publiquement. Si une affaire privée est devenue publique, alors les excuses doivent être rendues publiques, confie la star du Paris Saint-Germain sur Instagram. Je ne peux pas m’imaginer sans toi. Notre amour pour notre bébé l’emportera, notre amour l’un pour l’autre nous renforcera. »

Neymar et Bruna Biancardi en relation libre ?

Sauf que selon la presse brésilienne, Bruna Biancardi ne serait pas si atteinte que ça par l’infidélité de son compagnon. Elle lui aurait même donné une feuille de route de règles à respecter pour aller voir ailleurs. Erlan Bastos, le chroniqueur people du média EM OFF, a expliqué que Neymar avait le feu vert de Bruna Biancardi pour fréquenter d’autres femmes.

Ce dernier a fait savoir que Bruna Biancardi n’était pas dérangée par l’infidélité de Neymar tant qu’il respecte les critères suivantes, à savoir « ne pas faire appel à des call-girls, se montrer discret, utiliser un préservatif et ne pas embrasser sur la bouche son amante ». L'attaquant star du Paris Saint-Germain a-t-il respecté ces différentes règles ?