Alors que le mercato estival du Stade Rennais est relativement calme ces derniers jours, il y a du nouveau dans le dossier Enzo Le Fée.

Mercato Stade Rennais : Les négociations avancent entre le SRFC et le FC Lorient

Il a fait frissonner le peuple Rouge et Noir avant même que le mercato estival ouvre ses portes. Quelques jours après la fin de saison, les supporters du Stade Rennais prennent connaissance de la volonté qu'a Enzo Le Fée à rejoindre le SRFC durant le mercato estival. Les dirigeants sont intéressés, mais le plus dur reste à faire, à savoir négocier avec le FC Lorient de Loïc Féry.

Car ce n'est un secret pour personne, le président lorientais est tenace en affaires et ne compte pas brader son joyau. Le tarif d'Enzo Le Fée est fixé à 25 millions par les Merlus, un prix conséquent qu'il sera difficile de faire baisser. Et les dernières informations le confirment. En effet, selon les renseignements de So Foot, les négociations entre les deux clubs bretons avancent, mais il n'y a toujours pas d'accord pour le moment.

Ludovic Blas également ciblé par le SRFC

En plus d'Enzo Le Fée, le Stade Rennais est également intéressé par les services de Ludovic Blas, qui souhaite quitter le FC Nantes cet été. Mais là encore, le dossier est complexe, car si le FC Nantes ne demande que 15 millions pour céder son joueur, les Rouge et Noir ne sont pas les seuls à vouloir s'attacher les services du milieu offensif Jaune et Vert.

L'OM, le LOSC et l'OGC Nice sont eux aussi à l'affût, de quoi venir compliquer la tâche des dirigeants du SRFC sur ce dossier. Néanmoins, les pistes sont réelles, et surtout ambitieuses, de bon augure pour un club qui aura l'ambition de faire une belle épopée en Europa League la saison prochaine.