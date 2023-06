En ce début de mercato estival, la direction de l’OGC Nice risque de se séparer de l’un de ses jeunes défenseurs très convoité en Italie.

Mercato OGC Nice : Mattia Viti se rapproche de la sortie

L'OGC Nice, qui ne participe à aucune compétition européenne la saison prochaine, se prépare à une vague de départs dans ce mercato estival. La direction niçoise a déjà officialisé cinq départs, dont ceux de Joe Bryan, Nicolas Pépé, Ross Barkley, Ange Ahoussou et Andy Delort. Et cette liste devrait s'allonger dans les prochains jours.

Parmi les joueurs susceptibles de quitter le Gym, Mattia Viti est dans le viseur des dirigeants niçois. Arrivé l'été dernier en provenance d'Empoli pour un montant de 15 millions d'euros, le jeune défenseur central italien n'a pas réussi à répondre aux attentes placées en lui. Sa saison chez les Aiglons a été délicate, avec seulement 12 matches disputés, toutes compétitions confondues.

Barré par la solide charnière centrale composée de Dante et Jean-Clair Todibo, Mattia Viti a vu la concurrence s'accroître avec l'arrivée de Youssouf Ndayishimiye lors du dernier mercato hivernal. Le défenseur de 21 ans est d’ailleurs conscient qu'il lui sera difficile d'inverser la tendance la saison prochaine et envisage un départ. D’autant plus que plusieurs clubs sont déjà intéressés par son profil.

La Fiorentina et Sassuolo foncent sur Mattia Viti

La Fiorentina, qui cherche à rapatrier Mattia Viti en Italie, est l'un des prétendants sérieux. Le club italien travaille en coulisses pour conclure l'arrivée du défenseur niçois. La Viola devra cependant faire face à une rude concurrence sur cette piste. En effet, selon les informations de Calciomercato, Sassuolo, un autre club italien, est également sur les traces de Mattia Viti et envisagerait de le recruter sous la forme d'un prêt.

La décision finale appartient au club présidé par Jean-Pierre Rivère, qui devra évaluer les différentes offres et déterminer la meilleure option pour le joueur et le club. Un prêt pourrait être une solution intéressante pour permettre à Mattia Viti de retrouver du temps de jeu et de continuer sa progression dans un environnement adapté à ses besoins. Le marché des transferts est encore ouvert, et reste à voir quelle sera la décision finale de l'OGC Nice concernant Mattia Viti. En attendant, le club se prépare à d'éventuels départs supplémentaires et cherche aussi à augmenter son effectif pour la saison à venir.