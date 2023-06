Alors que de grands changements se préparent à l’OM, les ennuis judiciaires s’enchaînent pour un dirigeant du club visé par la justice espagnole.

OM : Marco Otero poursuivi pour imprudence professionnelle grave

En ce début de mercato estival, l’Olympique de Marseille se retrouve plongé dans une affaire délicate au moment où le club doit déjà faire face à de nombreux sujets sensibles. Marco Otero, nommé à la tête du centre de formation de l'OM il y a un an un jour pour jour, est actuellement dans le collimateur de la justice espagnole. Les accusations contre lui sont graves et portent sur une affaire troublante datant de 2019, où le dirigeant espagnol occupait encore le poste de directeur de l'académie de Valence.

Selon les informations de La Provence, Marco Otero est accusé, en collaboration avec le médecin du centre de formation, d'avoir contraint un jeune joueur de 12 ans, souffrant de vomissements, diarrhées, fièvres et maux de ventre, à participer à un tournoi international en Égypte. Malgré son état de santé précaire, le joueur aurait été traité uniquement à l'ibuprofène. Il aurait même été éloigné de ses parents qui souhaitaient lui rendre visite, sous prétexte d’éviter de perturber sa préparation pour la compétition.

Marco Otero comparaîtra ce vendredi devant la justice

Cependant, le jeune garçon, dans l'incapacité de se tenir debout, n'a pas pu disputer le tournoi et sa santé s'est détériorée au point de risquer la mort. À son retour en Espagne, il a dû subir une intervention chirurgicale en raison d'une perforation duodénale causée par une salmonellose. La justice s’est donc saisie du dossier et reproche à Marco Otero sa négligence et son « imprudence professionnelle grave » dans cette affaire.

La source précise que le responsable de la formation de l’OM devra se présenter ce vendredi devant la justice espagnole pour répondre de ses actes. Sera-t-il condamné par les autorités compétentes ? Le verdict devrait être rendu au cours du mois de juillet, déterminant ainsi les conséquences qui pèseront sur l'avenir du compatriote de Pablo Longoria. Cette affaire risque aussi d’impacter l'image de l'OM en tant qu'institution sportive, car elle met en lumière les conséquences potentiellement désastreuses des décisions prises dans le monde du sport professionnel.