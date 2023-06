Le mercato s’emballe du côté du PSG. À la recherche de renforts pour la saison prochaine, le club parisien a bouclé l’arrivée d’un futur crack italien.

Comme annoncé par son président Rui Costa la semaine dernière, Cher Ndour va quitter le Benfica Lisbonne à l’expiration de son contrat le 30 juin prochain. Malgré les nombreuses tentatives de ses dirigeants, le milieu de terrain offensif de 18 ans a refusé de prolonger son bail avec son club formateur.

« Est-ce que j’aurais aimé garder Ndour ? Oui. C’est pourquoi j’ai fait une offre élevée pour qu’il reste. J’ai compris que son projet de vie passerait par un autre club. Et je ne peux pas l’attacher ici, et je ne veux pas le faire. Je discute des contrats jusqu’à ce que je comprenne qu’il y a un désir de représenter Benfica. Quand ce n’est pas le cas (…) je ne discute pas », a déclaré l’ancien international portugais devant les socios benfiquistas dans des propos relayés par A Bola. Si Rui Costa n’a pas dévoilé le nom de cet « autre club », qui aurait fait tourné la tête à l’international espoir italien, les derniers échos confirment que le compatriote de Marco Verratti devrait s’engager en faveur du Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Plus que quelques détails à régler pour Cher Ndour

Après Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Kang-In Lee et Marco Asensio, le Paris Saint-Germain vient de s’offrir sa cinquième recrue estivale. Comme pressenti depuis ces dernières semaines, le récent champion de France a damé le pion à tous les autres grands clubs européens qui rêvaient de Cher Ndour. Selon le journaliste Fabrizio Romano, « la décision a été prise du côté du joueur, il signera au PSG en tant qu'agent libre en provenance de Benfica. » En contact avec l’entourage de Ndour depuis des mois, Luis Campos est parvenu à ses fins puisque le natif de Brescia va défendre les couleurs rouge et bleu la saison prochaine. « Il ne manque plus que quelques détails » avant l’officialisation de son arrivée.