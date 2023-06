Alors qu’un intérêt de l’ASSE pour Alexandre Mendy du SM Caen a été révélé, une autre piste stéphanoise moins compliquée est évoquée.

Mercato ASSE : La piste Alexandre Mendy s'annonce compliquée

Alexandre Mendy a été révélé comme une piste de l’ASSE, vendredi. Selon les informations de RMC Sport, les recruteurs du club ligérien s’intéressent sérieusement à l’attaquant du SM Caen en Ligue 2. Ce dernier tiendrait déjà une proposition de l’AS Saint-Etienne entre ses mains, en attendant une offre à la direction du club normand. Les Verts proposeraient un contrat de 2 à 3 saisons au buteur du Stade Malherbe. Mais le transfert d’Alexandre Mendy (29 ans) s’annonce difficile, car il a encore un an de contrat à Caen et sa valeur marchande est évaluée à 2,5 millions d’euros. La tendance est confirmée par Le Progrès qui explique que le SM Caen a décidé de conserver Alexandre Mendy, auteur de 19 buts et 5 passes décisives en 37 matchs disputés en Ligue 2 la saison dernière. Il est d'ailleurs sollicité par le club du Calvados pour une prolongation de son bail.

Mercato ASSE : Saint-Etienne se tourne vers Mickaël Le Bihan de Dijon

De ce fait, l’ASSE explore évidemment d’autres pistes pour remplacer Jean-Philippe Krasso, parti librement. L’une, moins onéreuse, menant vers Mickaël Le Bihan (33 ans) est évoquée par l’Insider GaelB42. Il s’agit d’un avant-centre du Dijon FCO, relégué en National, à l’issue de la saison dernière. Loïc Perrin suivrait de près le buteur du club bourguignon. Comme Alexandre Mendy, Mickaël Le Bihan est sous contrat jusqu’à fin juin 2024. Toutefois, le décisif joueur du DFCO (12 buts et 3 passes décisives en 36 matchs de L2) ne vaut que 700 000 euros sur le marché des transferts.