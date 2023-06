Pour boucler le transfert définitif de Romain Faivre de l’OL, le FC Lorient aurait transmis une première offre au club rhodanien.

Mercato OL : Le FC Lorient offre 12 M€ à Lyon pour Romain Faivre

Alors que le FC Lorient a presque bouclé le transfert d'Enzo Le Fée (23 ans) au Stade Rennais, le club Morbihan cherche à renforcer son entrejeu. Pour ce faire, il tente de conserver Romain Faivre, qui lui avait été prêté en janvier par l’OL. Un prêt payant, mais sans option d'achat. Satisfait des performances du milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, le club Morbihan a entamé les démarches pour son transfert définitif.

Sans tarder, la direction des Merlus aurait transmis une offre estimée à 12 M€ aux dirigeants de Lyon, selon les informations de L’Équipe. Mais cette somme est évidemment en dessous des attentes des Gones. Ces derniers réclameraient au moins 15 M€ pour ouvrir les négociations pour Romain Faivre. Il est encore possible que le FC Lorient revoie son offre à la hausse, si le transfert d’Enzo Le Fée est finalement bouclé à 20 M€, comme annoncé dans les médias.

Quant au joueur natif des Hauts-de-Seine, il a rejoint l’OL en janvier 2022 en provenance du Stade Brestois, contre un chèque de 15 M€. Il est sous contrat à Lyon jusqu’en juin 2026. Toutefois, il n’est pas fermé à un départ aussitôt. « Je me suis bien senti ici (à Lorient) pendant six mois. Le club m’a donné la chance de montrer de quoi j’étais capable. On verra ce qu’il se passera cet été… Tout est envisageable »», avait-il déclaré en fin de saison dernière.

Mercato OL : Une rude concurrence pour le FCL

Cependant, ce n’est pas du tout gagné pour le FC Lorient ! Non seulement sa proposition ne correspond pas au prix fixé par l’OL, mais une forte concurrence se met en place dans le dossier Romain Faivre. D’après les indiscrétions du quotidien sportif, de grands clubs européens, dont le FC Séville et le Bayer Lerverkusen seraient intéressés par le joueur prêté aux Merlus. L’entraineur du Stade Rennais, Bruno Genesio aussi, n’est pas insensible à son profil.