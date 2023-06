Déjà positionnés sur Harry Kane et Victor Osimhen, le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi en pinceraient aussi pour une star de Manchester United.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi rêve toujours de Marcus Rashford

Interrogé par Sky Sports, Nasser Al-Khelaïfi a avoué en décembre passé qu'il allait sûrement entrer en contact avec Marcus Rashford cet été, dont le contrat arrivait à expiration cet été. « Chaque club aimerait avoir Rashford gratuitement. Nous n'allons pas parler avec lui maintenant. Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Après, en janvier, j'espère que nous pourrons parler avec lui », avait confié le président du Paris Saint-Germain. Entre temps, Manchester United a activé son option d’une saison automatique et l’attaquant de 25 ans est désormais lié jusqu’en juin 2024.

Pour autant, Al-Khelaïfi n’en démord pas et rêve toujours d’avoir Marcus Rashford au sein de l’effectif du PSG la saison prochaine. Dans cette optique, le club de la capitale française aurait récemment relancé la piste menant à l’international anglais. En effet, le site spécialisé Paris Team révèle notamment que le PSG a « relancé la piste menant à Marcus Rashford. Pour l’instant, il s’agit simplement d’une reprise de contact afin de sonder l’intérêt du joueur. » Et l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo ne serait pas insensible à l’intérêt des Rouge et Bleu.

Mercato PSG : Marcus Rashford prêt à larguer United pour Paris ?

En pleines négociations avec ses dirigeants pour parapher un nouveau bail de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028, avec à la clé un salaire de 440.000 euros par semaine, « Rashford serait sensible à l'intérêt porté par le PSG, qui n'est pas récent. Une offre a ainsi été présentée, mais il est important de préciser que le joueur n'a pas encore donné sa réponse et étudie actuellement l'offre. Le PSG est donc dans l'attente d'une décision de la part de Rashford », rapporte le média sportif. Mais plusieurs sources concordantes assurent que Marcus Rashford va poursuivre son aventure avec son club formateur et donc prolonger dans les jours ou semaines à venir.