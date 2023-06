Attendu dans les prochains jours pour succéder à Christophe Galtier sur le banc du PSG, Luis Enrique pourrait débarquer avec une pépite espagnole.

Mercato PSG : Luis Enrique a glissé le nom de Gabri Veiga à Campos

Dans l’attente de son intronisation officielle en qualité de nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique travaille déjà sur le mercato estival. Et le successeur attendu de Christophe Galtier serait séduit par le profil d’une pépite de Liga, dont il aurait d’ailleurs transmis le nom à Luis Campos, le conseiller football du club de la capitale française.

En effet, d’après les renseignements divulgués par Sports Zone, le technicien espagnol apprécie énormément Gabri Vega, le milieu de terrain du Celta Vigo. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2026, le joueur de 21 ans aurait signifié à ses dirigeants son souhait de rejoindre un autre club cet été. Mais Paris devra s’attendre à une grosse concurrence pour Gabri Veiga.

Mercato PSG : Grosse concurrence pour le prodige Gabri Veiga

Dans sa quête de joueurs à fort potentiel, Luis Campos se serait tourné vers la pépite du Celta Vigo, Gabriel Veiga. Selon les informations de Sports Zone, Luis Enrique aimerait avoir l’international espoir espagnol dans son groupe au Paris Saint-Germain. Mais pour l'instant, les dirigeants parisiens n'en font pas une priorité.

Le journaliste Fabrizio Romano confirme l’intérêt du PSG, mais ajoute que Manchester City, Liverpool et Chelsea sont également intéressés par Gabri Veiga, qui dispose d'une clause libératoire à 40 millions d'euros. Le Real Madrid serait aussi sur ce coup et pourrait l’acheter puis le laisser une saison en prêt au Celta Vigo. Cette saison, le natif de Porrino a disputé 40 matches toutes compétitions confondues et inscrit 11 buts et délivré 4 passes décisives.