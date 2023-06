C’est assurément l’une des grosses surprises de ce mercato estival. Considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de France, Seko Fofana s’apprête à quitter le RC Lens pour l’Arabie saoudite.

Mercato RC Lens : Seko Fofana a décidé d’aller en Arabie saoudite

La grosse rumeur lancée ces derniers jours est sur le point d’être officialisée par le RC Lens. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025 et l’intérêt de plusieurs clubs européens comme l’AC Milan, l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais, l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, Seko Fofana a pris la décision d’aller poursuivre sa carrière en Arabie saoudite à 28 ans. Impuissants face à l’offensive d’Al Nassr et la volonté manifeste de l’international ivoirien d’aller évoluer sous le même maillot que Cristiano Ronaldo, les dirigeants lensois se sont résolus à laisser partir leur capitaine. Et l’affaire serait presque dite.

Mercato RC Lens : Al Nassr proche d’un accord total pour Seko Fofana

D’après les informations de Foot Mercato, le RC Lens est bien sur le point de perdre son maître à jouer, Seko Fofana. Comme de nombreux joueurs depuis Cristiano Ronaldo en janvier passé, le milieu de terrain des Sang et Or va prendre la direction de l’Arabie saoudite. Le journaliste Santi Aouna assure que selon des sources internes au club, un accord verbal a été trouvé entre Al-Nassr et Seko Fofana.

Le club saoudien est également parvenu à un accord de principe avec le vice-champion de France pour le transfert du natif de Paris. Toujours selon la même source, ce deal devrait rapporter un peu moins de 30 millions d’euros dans les caisses du RCL, même s’il reste encore des derniers détails à régler. Avec cette acquisition, l’Arabie saoudite prouve que son championnat est loin d’être un lieu de pèlerinage pour des joueurs en fin de carrière.

Pour remplacer Seko Fofana, le Racing aurait jeté son dévolu sur Andy Diouf. Lancé en pro par le Stade Rennais, le joueur de 20 ans vient de terminer une saison en prêt au FC Bâle, demi-finaliste de la Ligue Europa Conférence. Alors qu'il vient tout juste de lever l'option d'achat, fixée à 5,5 millions d'euros, du milieu de terrain français, le club suisse s'apprête déjà à le revendre.