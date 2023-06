Alors que Seko Fofana se rapproche de l’Arabie saoudite, le RC Lens a trouvé son successeur. Un accord total a été conclu entre les différentes parties.

Mercato RC Lens : Frank Haise tient le successeur de Seko Fofana

Directement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, le RC Lens compte profiter du mercato estival pour renforcer ses lignes afin d’être très compétitif la saison prochaine. Plusieurs pistes sont déjà explorées dans ce sens. Cependant, les Sang et Or, victimes de leur propre succès, risquent aussi de perdre certains joueurs clés. Alors que Loïs Openda se rapproche de plus en plus du RB Leipzig, le capitaine Seko Fofana est, lui aussi, proche de faire ses valises.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025 et l’intérêt de plusieurs clubs européens comme l’AC Milan, l’OM, le Stade Rennais ou encore le PSG, le milieu de terrain ivoirien aurait pris la décision de poursuivre sa carrière en Arabie saoudite. Il aurait déjà donné son feu vert pour rejoindre Al-Nassr où un contrat l’attendrait. Les dirigeants saoudiens devront à présent trouver un terrain d’entente avec la direction du RC Lens en vue de finaliser son transfert.

Même si les Lensois souhaitent conserver le joueur de 28 ans, ils savent aussi qu’il sera très difficile de le retenir contre son gré. C’est pourquoi le RCL a rapidement manœuvré en coulisse pour trouver son successeur. Et après moult recherches, le club entraîné par Franck Haise est finalement parvenu à mettre la main sur un nouveau milieu de terrain.

Andy Diouf attendu ce vendredi à Lens

En effet, selon les informations dévoilées par Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, la direction du RC Lens est parvenue à boucler un accord total avec le FC Bâle pour le transfert d'Andy Diouf. Le montant de la transaction est estimé à environ 15 millions d’euros. L’ancien joueur du Stade Rennais se dit ravi de ce transfert. Il a déjà dit au revoir à ses coéquipiers et quitte le stage en Autriche pour rentrer à Bâle.

Andy Diouf est même attendu ce vendredi à Lens pour la reprise de l’entraînement. Si tout se passe bien, il sera la deuxième recrue estivale des Sang et Or après la venue de Stijn Spierings. L’officialisation de son transfert devrait tomber sous peu. Son arrivée précipitera sans doute le départ de Seko Fofana.