En attendant l’arrivée de Geoffrey Kondogbia, l’OM risque de perdre certains joueurs clés. Deux attaquants marseillais sont visés par Galatasaray.

Mercato OM : Galatasaray veut s’offrir Alexis Sanchez et Cengiz Ünder

Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Marcelino, tient sa première recrue estivale. Excepté un rebondissement de dernière minute, Geoffrey Kondogbia va s’engager avec le club phocéen jusqu’en juin 2027. L’OM et l’Atlético de Madrid se sont mis d’accord pour transfert estimé à environ 8 millions d’euros. Les conditions réunies, le milieu de terrain de 30 ans est attendu en Provence pour passer ses examens médicaux et signer son nouveau contrat.

Si tout se passe bien, Geoffrey Kondogbia sera présent à la reprise de l’entraînement, prévue ce lundi. Mais son arrivée pourrait s'accompagner de la perte de certains joueurs clés de l'équipe. En effet, deux attaquants marseillais, Alexis Sanchez et Cengiz Ünder, sont ciblés par le club turc de Galatasaray. Fotomac assure que le club turc compte s'offrir ce duo dans le but de renforcer son effectif lors de la saison prochaine.

Les dirigeants de Galatasaray ont même déjà entamé les premières manœuvres pour faire venir Alexis Sanchez. En fin de contrat avec l’OM, l’attaquant chilien est libre de signer où il le souhaite. Les Turcs auraient donc entamé des discussions avec l’ancien Barcelonais en vue de boucler sa signature au plus vite. Mais pour le moment, le principal concerné donne toujours sa priorité à Marseille. Il aimerait obtenir certaines garanties avant de prolonger son contrat avec l’OM.

L’Olympique de Marseille a fixé un prix pour Cengiz Ünder

Quant à Cengiz Ünder, la donne est bien différente. Il semble que l'OM ne s'oppose pas vraiment à son départ. L'ailier turc avait rejoint l'OM en 2020 en provenance de l'AS Roma. Depuis son arrivée, il a connu des hauts et des bas, alternant entre des performances prometteuses et des périodes plus délicates. Malgré cela, son potentiel et ses qualités techniques font de lui un joueur attractif sur le marché des transferts. Conscient de cet intérêt, l'Olympique de Marseille serait prêt à se séparer de lui en cas d’une belle offre.

Toujours selon la source, l'OM réclamerait un chèque de 20 millions d'euros pour se séparer de son ailier polyvalent dont le bail expire en juin 2025. Cette somme représente une évaluation considérable, mais elle reflète aussi la volonté du président Pablo Longoria de récupérer une indemnité significative pour le départ de son joueur. Si Galatasaray souhaite concrétiser ce transfert, il faudra donc répondre favorablement à ces exigences.