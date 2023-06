En négociations avancées, le Stade Rennais est tout proche de boucler les dossiers Enzo Le Fée et Ludovic Blas avec le FC Lorient et le FC Nantes.

Mercato Stade Rennais : Enzo Le Fée va signer au SRFC

C'est dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, et le dossier est sur le point d'être finalisé. Selon les informations de Foot Mercato, Enzo Le Fée va quitter le FC Lorient pour s'engager au Stade Rennais. La source indique que les dirigeants bretons vont lâcher un peu moins de 25 millions d'euros pour s'attacher les services du jeune milieu offensif français qui est actuellement avec les Espoirs pour disputer l'Euro.

Un sacré gros coup de la part des Rouge et Noir qui avaient repéré le meneur de jeu lorientais depuis un petit moment. Auteur de 5 buts et 6 passes décisives avec le FC Lorient en Ligue 1 cette saison, Enzo Le Fée avait exprimé son souhait de ne pas poursuivre l'aventure dans le Morbihan afin de connaître un projet sportif plus ambitieux. Avec le Stade Rennais, le jeune joueur de 23 ans va pouvoir vivre sa première épopée européenne, et est déjà très attendu par les supporters du Roazhon Park.

Accord total entre le Stade Rennais et le FC Nantes pour Ludovic Blas

Toujours selon les informations révélées par Foot Mercato, Ludovic Blas est également tout proche du Stade Rennais ce jeudi. La source indique qu'un accord a été trouvé entre le SRFC et le FC Nantes. L'opération devrait se situer autour d'un transfert de 15 millions d'euros, et la visite médicale est d'ores et déjà programmée dans les prochains jours.

Florian Maurice est donc en passe de réaliser un double coup de maître avec les signatures quasi bouclées d'Enzo Le Fée et e Ludovic Blas. De quoi faire rêver les supporters pour la suite du mercato estival rennais.