Une énorme opportunité se présente pour l’OL. Un joueur bien connu à Lyon pourrait faire son retour, sans indemnité de transfert.

Mercato OL : Samuel Umtiti libéré par le FC Barcelone

Comme Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso ou encore Rémy Riou, la saison dernière, Samuel Umtiti pourrait faire son retour à l’OL cet été. Déjà évoquée un temps par Jean-Michel Aulas et le capitaine des Gones (Lacazette), l’arrivée du défenseur se profile. Vendredi, le FC Barcelone a annoncé officiellement le départ de l’ancien international français. Après 7 saisons (2016-2023) en Catalogne, Samuel Umtiti et le Barça ont mis fin à leur collaboration alors que ce joueur avait encore trois ans de contrat. Il avait prolongé son aventure en janvier 2022 jusqu’à fin juin 2026. Mais il a été victime, ensuite, des choix de l'entraineur Xavi. Prêté à Lecce la saison dernière, l’arrière de 29 ans a retrouvé du temps de jeu dans le championnat italien. Mieux, il s’est bien relancé en Serie A où il a disputé 25 matchs, dont 24 comme titulaire.

Mercato OL : Samuel Umtiti vers un retour à Lyon ?

Désormais libre de tout engagement, Samuel Umtiti va chercher un club où rebondir. Son nom circule ces dernières semaines à Lyon ou Jérôme Boateng (34 ans) a laissé une place vide en défense centrale. Et ce n’est pas tout, l’OL est harcelé pour le jeune Castello Lukeba et pourrait le perdre d’ici la fermeture du mercato d’été. L'expérience de l'ex-Barcelonais pourrait donc être un plus pour l'équipe de Laurent Blanc. En tout cas, c’est une opportunité pour l’Olympique Lyonnais qui n’aurait pas à débourser un centime pour enrôler son ancien défenseur. Sauf que John Textor ne s'est toujours pas penché sérieusement sur le mercato, car il doit d'abord apporter des garanties financières à la DNCG, d'ici le 4 juillet prochain.

Pour rappel, le Franco-Camerounais a été formé à Lyon (2002-2012), puis y a fait ses débuts professionnels en Ligue 1 (entre 2012 et 2016), avant son transfert au FC Barcelone en juillet 2016.