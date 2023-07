Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud s'apprête à faire une grande annonce sur son avenir au SRFC.

Mercato Stade Rennais : Benjamin Bourigeaud va rester au SRFC

Après plusieurs saisons de haute volée sous le maillot du Stade Rennais, certains supporters commençaient à s'interroger sur un possible départ de Benjamin Bourigeaud cet été. Âgé de 29 ans, l'ancien lensois aurait pu exprimer sa volonté de quitter le SRFC, pour s'offrir un challenge plus élevée dans un club de très haut niveau pour les prochaines saisons.

Mais d'après les informations de Mohamed Toubache-Ter, il n'y a aucune raison de paniquer côté supporters rennais, car Benjamin Bourigeaud sera toujours rouge et noir la saison prochaine. En effet, le spécialiste mercato a d'abord annoncé via son compte Twitter qu'une bonne nouvelle allait être annoncée prochainement par le milieu rennais, avant d'en dire un peu plus, et d'affirmer qu'il allait rester en Bretagne la saison prochaine.

Le Fée, Blas et Bourigeaud, un trio de maestro au Stade Rennais

L'effectif du Stade Rennais avait déjà fière allure la saison dernière. Et avec les recrutements de Ludovic Blas et d'Enzo Le Fée, qui sont proches d'être officialisés, Florian Maurice fait entrer le SRFC dans une nouvelle dimension. Avec la confirmation de Mohamed Toubache-Ter que Benjamin Bourigeaud serait bien un joueur rennais cette saison, Bruno Genesio va avoir à sa disposition un effectif d'une qualité sans précédent, qu'il va falloir paufiner en défense, car c'est sans doute le secteur le moins armé à l'heure actuelle.

Cependant, le mercato ne fait que commencer, et il est fort à parier que Florian Maurice travaille déjà en interne sur plusieurs pistes défensives pour combler les manques, et permettre à son entraîneur d'avoir toutes les cartes en main pour emmener le SRFC le plus loin possible cette saison.