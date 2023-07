Un mois après la fin du championnant, les hommes de Franck Haise ont repris l'entraînement. L'occasion idéale pour la direction lensoise de faire un point mercato.

Mercato RC Lens : Le RCL est sur tous les fronts

Au terme d'une saison riche en rebondissements, Le RC Lens a terminé 2e de Ligue 1, synonyme de qualification en Ligue des Champions, une première depuis 2003-2004. En dépensant 25 millions d'euros, le RCL fait office de grand agitateur sur le marché des transferts. Présent en conférence de presse, le board lensois a voulu clarifier les choses. Si de nombreuses recrues ont rejoint la formation nordiste ces derniers jours, une vague de départs se prépare du côté des Sang et Or, à commencer par Adam Buksa et Lukasz Poreba confirmant des discussions en cours.

Le RC Lens négocie le départ de ses cadres

Symbole de la renaissance lensoise après une prolongation l'année dernière, Seko Fofana ne devrait pas s'attarder dans le Nord-Pas-de-Calais. Même si son transfert n'est pas encore acté, des discussions ont bien lieu avec le club d’Al-Nassr en Arabie saoudite, comme le confirme le directeur général, Arnaud Pouille. "Pour le moment, Seko Fofana n’est pas transféré définitivement. C’est un sujet important pour nous. Au-delà d’être un excellent joueur, c’est notre capitaine. Il y a des discussions en cours. Il n’est pas transféré à ce jour. Lors de la prolongation de Seko Fofana, des conditions avaient été déterminées. Nous sommes des personnes de parole et d’engagement. Il faut que vous ayez cela en tête."

Autre sujet brûlant, Loïs Openda, le joueur éliminé de l'Euro Espoirs avec la Belgique fait office de convoitises venues d'Allemagne où Leipzig insiste pour s'arracher l'attaquant. "On a reçu une troisième offre pour Loïs Openda. Les deux premières ne méritaient pas d’analyse. Le projet, depuis le départ, n’est pas de céder Loïs, mais bien de le conserver. Après, Leipzig lui tourne autour. On est encore très éloigné."

Même si un accord est loin d'être conclu, une somme conséquente pourrait faire céder la direction. "Quand vous n’inscrivez pas un joueur sur une liste de départ souhaité, vous ne mettez pas de prix. Il y a des barrières psychologiques, comme on l’avait fait sur Wooh l’an dernier. Même si on ne veut pas tomber dans le trading, il faut être raisonnable. Il y a certainement une barrière qui existe."

De son côté, Kevin Danso serait plus proche d'une prolongation que d'un départ, des négociations ont même lieu avec l'agent du joueur autrichien, comme le rapporte Arnaud Pouille. "Des discussions sont en cours avec son représentant. À l’heure où je vous parle, Kevin est là, sous contrat." Les semaines s'annoncent agitées pour le RC Lens, qui compte bien se renforcer en vue de la saison prochaine.