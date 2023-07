Alors que Neymar Jr et Marquinhos s’apprêtent à reprendre le chemin de l’entraînement, le PSG s’est offert les services d’une nouvelle star brésilienne.

Mercato PSG : La Brésilienne Ana Vitoria signe à Paris pour 3 ans

À l’instar de Luis Campos avec l’équipe masculine, Angelo Castelazzi, le directeur sportif de la section féminine du Paris Saint-Germain, s’active également pour renforcer l’effectif de coach Gérard Prêcheur. Ainsi, après le retour de la gardienne polonaise Katarzyna Kiedrzynek et la signature de la latérale suisse Viola Calligaris, le PSG féminin vient de frapper un très gros coup en finalisant l’arrivée de la milieu de terrain brésilienne Ana Vitoria. La joueuse de 23 ans arrive en provenance du Benfica Lisbonne et s’est engagée avec les Rouge et Bleu pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2026. Le club du président Nasser Al-Khelaïfi a annoncé la bonne nouvelle ce lundi.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée d’Ana Vitoria au sein de son effectif. La milieu de terrain brésilienne est liée au club parisien jusqu’au 30 juin 2026. Le Paris Saint-Germain souhaite la bienvenue à Ana Vitoria et lui souhaite le meilleur sous les couleurs Rouge et Bleu », écrit le PSG sur son site officiel. Après la signature de son contrat, l’internationale brésilienne a annoncé la couleur concernant ses objectifs avec son nouveau club.

Ana Vitoria dévoile ses ambitions avec le PSG

Comme annoncé par France Bleu Paris, Ana Vitoria est désormais une nouvelle joueuse du Paris Saint-Germain depuis ce lundi après-midi. Après quatre saisons sous les couleurs du Benfica Lisbonne et neuf trophées remportées, notamment deux championnats nationaux (2021, 2022), un championnat de deuxième division portugaise (2019), une Coupe du Portugal (2019), trois Coupes de la Ligue (2020, 2021, 2023) et deux Supercoupes du Portugal (2019, 2022), la compatriote de Neymar va apporter son talent et son expérience au milieu de terrain parisien.

Interrogée par PSG TV, Vitoria annonce déjà du lourd pour son aventure avec le vice-champion de la D1 Arkema. « Je veux gagner toutes les compétitions que nous jouons : que ce soit la D1 Arkema, la Coupe ou la Women’s Champions League. Je rêve presque tous les jours de gagner des titres, alors c’est mon objectif », a déclaré celle qui a pour idole Ronaldinho.