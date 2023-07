Après avoir finalisé la signature de Lucas Hernandez en provenance du Bayern Munich, le PSG vient de boucler une nouvelle opération au milieu.

Annoncée ces dernières semaines, l’arrivée de l’international sud-coréen Kang-in Lee au Paris Saint-Germain se précise. Selon la presse espagnole, Luis Campos, le conseiller football du club de la capitale française, est parvenu à un accord avec les dirigeants de Majorque pour le transfert du milieu de terrain offensif de 22 ans. Après Lucas Hernandez, le PSG vient donc de s’offrir les services d’une nouvelle recrue sur ce mercato estival. Mais il a fallu mettre la main à la poche.

Mercato PSG : Kang-in Lee à Paris pour 22 millions d'euros

C’est fait, Kang-in Lee va bien défendre les couleurs du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Après plusieurs jours de négociations et de rebondissements, le RCD Majorque et le récent champion de France sont finalement parvenus à un accord total pour le transfert du jeune milieu offensif. Selon les informations relayées ce mardi par le journal Marca, la formation espagnole va encaisser un chèque de 22 millions d’euros, dont 20% iront directement dans les poches du joueur, qui avait négocié ce pourcentage en contrepartie d’une prime à laquelle il avait renoncé lors de son arrivée libre à l’été 2021, en provenance de Valence.

Kang-in Lee devrait même signer son contrat avec le PSG dans les prochaines heures puisqu’il avait déjà passé avec succès la visite médicale. Le quotidien sportif madrilène affirme que les négociations ont pris du temps, car les deux clubs ont négocié l'organisation d'un match amical. Celui-ci pourrait se tenir une fois les travaux du stade de Majorque achevés en janvier 2024. Après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte et Lucas Hernandez, Kang-in Lee passe lui aussi sous pavillon parisien dans une opération estimée à 17 millions d’euros pour Majorque, en plus de bonus qui varient en fonction des performances sportives du joueur et des titres remportés par les Rouge et Bleu.