L’OM a frappé un joli coup sur le mercato en recrutant Geoffrey Kondogbia, mais des précisions ont été faites sur son arrivée à Marseille.

Le mercato estival bat son plein à l'Olympique de Marseille, qui compte profiter de cette fenêtre de transferts pour renforcer ses lignes. D’ailleurs, le club phocéen est déjà parvenu à boucler l'arrivée de Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain centrafricain a rejoint l'OM en provenance de l'Atlético Madrid pour un montant de 8 millions d'euros.

Mercato OM : Marcelino n'est pas impliqué dans l'arrivée de Geoffrey Kondogbia

Ayant joué pour des clubs de renom comme le FC Séville, l'AS Monaco, l'Inter Milan et l'Atlético Madrid, le joueur de 30 ans a acquis de précieuses connaissances et perfectionné ses compétences dans différents environnements compétitifs. Son physique, ses capacités techniques et son expérience au plus haut niveau font de lui un atout précieux pour Marseille. De plus, il retrouvera son ancien entraîneur, Marcelino, à l’Olympique de Marseille.

En effet, le tacticien espagnol a déjà entraîné Geoffrey Kondogbia à Valence, et les deux hommes s'apprécient mutuellement. Cela a alors conduit certains médias à annoncer que le nouvel entraîneur de l’OM serait à l’origine de son recrutement. Il aurait expressément demandé à ses nouveaux dirigeants de tout mettre en œuvre pour boucler sa signature. Des informations vite réfutées par Marcelino.

S'il reconnaît les qualités du milieu de terrain, l'entraîneur de 57 ans a en effet assuré que ce transfert était planifié bien avant son arrivée à Marseille. "Geoffrey Kondogbia est un footballeur de haut niveau. Nous avons eu l'opportunité de travailler avec lui à Valence. Ce transfert a été effectué avant mon arrivée, ce n'est pas une demande personnelle", a-t-il déclaré en conférence de presse.

À noter que Geoffrey Kondogbia ne sera pas le seul renfort de l’OM durant ce mercato. Marcelino attend de nouvelles recrues, notamment dans le couloir droit et gauche. "On veut des joueurs de côté qui attaquent les espaces", a-t-il indiqué. Pablo Longoria et son équipe s’activent en coulisse pour répondre favorablement à ses exigences.