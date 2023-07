L’OL aurait pris une décision concernant son ancien défenseur Samuel Umtiti, dont le contrat a été rompu à Barcelone la semaine dernière.

Mercato OL : L'Olympique Lyonnais sous surveillance

Pendant que Jean-Michel Aulas était encore aux commandes à l’OL, le retour de Samuel Umtiti était évoqué à Lyon. Revenu dans son club formateur l’été dernier, Alexandre Lacazette avait également souhaité le retour de son ancien coéquipier sous le maillot des Gones. Comme l’ont également fait Corentin Tolisso et Rémy Riou l’été dernier. Mais la situation de l’Olympique Lyonnais a changé ces derniers mois.

John Textor, le nouveau propriétaire du club rhodanien, a poussé Jean-Michel Aulas dehors et procède en ce moment même à la mise en place d’un nouvel organigramme. De ce fait, l’idée du probable retour de Samuel Umtiti à Lyon n’est plus d’actualité. Le mercato de l’OL est même sous surveillance, car la DNCG, dans sa décision rendue le 4 juillet, impose « l’encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations ».

Même libre, Samuel Umtiti n'intéresserait pas Lyon

La tendance se confirme pour le défenseur international français aux 31 sélections. Selon les informations de L’Équipe, Samuel Umtiti n'est même pas dans les plans de la nouvelle direction lyonnaise. Le quotidien confirme que les recruteurs de l’OL cherchent « à renforcer la charnière centrale de l’équipe de Laurent Blanc et étudient plusieurs dossiers, mais pas celui de Samuel Umtiti ».

Lyon avait pourtant une opportunité en or de récupérer gratuitement le défenseur expérimenté après la résiliation de son contrat au Barça. L’arrivée de ce dernier aurait pu se faire facilement, lui qui a été formé au club (2002-2012), puis fait ses débuts en Ligue 1 (entre 2012 et 2016), avant de s'exiler en Catalogne.

Comme le capitaine Alexandre Lacazette ainsi que Corentin Tolisso, Samuel Umtiti aurait pu apporter son expérience du haut niveau à l'OL après le départ de Jérôme Boateng et le probable transfert de Castello Lukeba. Le joueur de 29 ans totalise 133 matchs avec le FC Barcelone, dont 91 en Liga, 25 rencontres avec Lecce en Serie A la saison dernière et 131 matchs en Ligue 1.