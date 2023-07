Au lendemain de l’intronisation de son nouvel entraîneur, Luis Enrique, le PSG a commencé à officialiser ses recrues. Un roc défensif débarque.

Mercato PSG : Milan Skriniar s’engage au Paris SG jusqu’en 2028

Attendu depuis de nombreux mois, l’arrivée de Milan Skriniar au Paris Saint-Germain a été officialisé ce jeudi par le club de la capitale. Laissé libre par l’Inter Milan au terme de son contrat le 30 juin dernier, le défenseur central de 28 ans a choisi de poursuivre sa carrière sous les couleurs Rouge et Bleu.

L’international slovaque a paraphé un bail de longue durée puisqu’il s’est engagé pour 5 ans, soit jusqu’en juin 2028. « Le Paris Saint-Germain se réjouit d’annoncer la signature de Milan Skriniar pour les cinq prochaines saisons. Le défenseur slovaque s’engage avec le Club jusqu’au 30 juin 2028 », indique le PSG sur son site officiel. Après la signature de son contrat, Milan Skriniar a livré ses premières impressions.

Milan Skriniar n’a pas hésité une seule seconde

Dans la foulée de l’officialisation de sa signature en tant que nouveau défenseur central du Paris Saint-Germain, Milan Skriniar n’a pas caché son émotion. Après six saisons passées sous le maillot de l’Inter Milan, le capitaine de la sélection slovaque souhaitait s’offrir un nouveau challenge. L’ancien coéquipier de Lautaro Martinez se réjouit d’avoir rejoint les rangs d’une équipe comme le PSG.

« Je me sens très heureux, je me sens parfaitement bien et je suis très heureux de faire partie aujourd'hui d'un tel club. Le Paris Saint-Germain est l'un des meilleurs clubs du monde, avec des joueurs de classe mondiale et des supporters incroyables », a déclaré Milan Skriniar sur le site du club parisien, avant de dévoiler les coulisses de son choix pour l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi.

« C'était un choix simple à faire pour moi. Quand un club comme le Paris Saint-Germain souhaite vous recruter, le choix est rapidement fait. Quand j'ai su que j'avais l'opportunité de venir ici, j'étais très heureux (…) Je sais que c'est une des meilleures équipes du monde, le choix s'est fait en une seconde ! J'ai hâte de commencer à travailler avec mes nouveaux coéquipiers et de rencontrer tout le monde au club », a ajouté le natif de Ziar nad Hronom. Avec le départ de Sergio Ramos, le récent champion de France s’offre un renfort de poids pour sa charnière centrale. D’autres signatures devraient également suivre dans les prochaines heures.