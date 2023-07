Jusqu'à aujourd'hui, le Stade de Reims n'avait enregistré aucun départ, mais un premier va bientôt être annoncé du côté du Paris FC.

Mercato Stade de Reims : Le Paris FC va s'offrir Ilan Kebbal

Assez actif depuis le début du mercato avec deux arrivées, le Stade de Reims n'a pour l'instant vu aucun départ depuis le 10 juin, mais d'après les informations de Foot Mercato, Ilan Kebbal pourrait quitter le club définitivement et retournerait au Paris FC, club où le milieu algérien était prêté la saison dernière. Le Paris FC aurait posé plus de 2 millions d'euros sur la table pour définitivement obtenir les services d'Ilan Kebbal, auteur de 4 buts et 7 passes décisives en 25 matchs de Ligue 2.

Le Paris FC s'apprête donc à recruter un nouveau renfort offensif après l'arrivée de Lamine Gueye, officialisée hier par le club francilien. En effet, le club de la capitale doit pallier le départ de l'un de leur meilleur attaquant, Morgan Guilavogui, qui a pris la direction du RC Lens pour un montant d'environ 4 millions d'euros. Le Paris FC va donc recruter définitivement le milieu de terrain algérien qui avait très souvent apporté en sortie de banc grâce à sa vivacité et sa technique balle au pied.

Reims sur la piste Amine Salama

Alors que le prêt de Folarin Balogun est arrivé à son terme, le club champenois a dû s'activer pour trouver un avant-centre, et le Stade de Reims a jeté son dévolu sur Amine Salama, ancien joueur d'Angers SCO. Le club a posé 4 millions d'euros sur la table pour obtenir les services du jeune attaquant de 22 ans. De plus, le Stade de Reims s'est positionné sur le Brésilien Arthur Gomes, mais la concurrence risque d'être rude, puisque Montpellier et Brest cherchent aussi à recruter l'attaquant du Sporting Portugal.

Le Stade de Reims a entamé sa pré-saison le 4 juillet et les joueurs vont avoir 6 matchs de préparation pour arriver dans les meilleures conditions le 13 août face à l'OM, pour leur premier match de la saison. Les deux premiers matchs se joueront contre des clubs belges : KAS Eupen et Charleroi. Les hommes de Will Stillaffronteront ensuite un pensionnaire de Ligue 2, Amiens. Reims jouera ensuite deux matchs en Espagne, le premier contre Getafe et le deuxième contre le Real Saragosse. Les Rémois termineront leur préparation face au Torino le 6 août.