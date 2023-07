Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, Ludovic Blas s'est engagé avec le Stade Rennais jusqu'en 2027 pour 15 millions d'euros.

Mercato Stade Rennais : Ludovic Blas renforce le SRFC

C'est désormais officiel. L'ancien milieu offensif du FC Nantes, Ludovic Blas, a signé au Stade Rennais ce mercredi. Son contrat s'étend jusqu'en 2027 comme indiqué par le club via un communiqué officiel.

"Il a fait les beaux jours de Guingamp et Nantes et c’est désormais avec le maillot Rouge et Noir du club de la capitale bretonne que Ludovic Blas va poursuivre sa carrière. Le percutant milieu de terrain âgé de 25 ans s’est engagé pour quatre saisons."

Les deux clubs voisins se sont accordés pour un transfert avoisinant les 15 millions d'euros, pour un joueur évalué à près de 20 millions sur Transfermarkt. C'est une grosse recrue pour les Bretons, qui enregistrent l'arrivée de l'un des meilleurs joueurs offensifs du championnat. Ludovic Blas devrait avoir à coeur de montrer toutes les qualités décélées en lui du côté de la Beaujoire.

Ludovic Blas ne demande qu'à exploser

Le nouveau joueur du Stade Rennais est l'un des gros prospects du championnat de France depuis plusieurs saisons. Formé à Guingamp, le Martiniquais et la Ligue 1 se découvrent mutuellement à son arrivée à Nantes, en 2019, pour 8 millions d'euros. Positionné majoritairement en tant que milieu offensif, même s'il peut jouer sur le côté droit ou parfois numéro 8, Ludovic Blas est un accélérateur de tempo.

Joueur très habile balle aux pieds, surtout le gauche, il aime se déplacer entre son poste de numéro 10 et le côté droit pour venir chercher le ballon et essayer d'éliminer son défenseur, en repiquant dans l'axe ou en longeant la ligne. Mais c'est aussi un joueur intelligent, capable sur certaines séquences de faire profiter ses partenaires de quelques galettes bien senties, ou tout simplement en redescendant d'un cran pour fluidifier le jeu. Mais cette tâche ne devrait pas être la sienne à Rennes, en la présence d'Enzo Le Fée, dont l'arrivée prochaine ne fait désormais plus aucun doute.