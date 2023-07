Un attaquant a prolongé d'une saison avec le Stade Rennais. Le joueur gabonais est désormais lié aux Bretons jusqu'en 2026.

Mercato Stade Rennais : Alan Do Marcolino récompensé

C'est une bonne nouvelle pour la formation du Stade Rennais. Le jeune attaquant gabonais, Alan Do Marcolino, a prolongé son contrat d'une saison avec le SRFC. Il est désormais lié avec le club breton jusqu'en 2026. Une prolongaton qui vient récompenser une superbe saison en National 2 avec l'équipe réserve, dont il a terminé meilleur buteur avec dix réalisations.

En récompense de ses efforts, le jeune de 21 ans avait déjà eu la chance de s'entraîner à plusieurs reprises avec les pros, et même d'être convoqué avec l'équipe première à trois reprises, qui l'ont amené à disputer ses 16 premières minutes en Ligue 1. Un monde pro qu'il est amené à découvrir complètement cette saison, lui qui s'entraîne déja avec l'équipe première du Stade Rennais depuis la reprise.

Le joueur a réagi à sa prolongation et a hâte de prouver toutes ses qualités. "Les choses avancent, ça me donne encore plus de confiance. Ce sera ma première préparation avec les pros, à moi de vite m'adapter. Cela va être dur mais je dois montrer que je suis au niveau. Il ne faudra pas trainer."

Les dirigeants du SRFC élogieux à son égard

Alan Do Marcolino a complètement séduit sa direction. Le président et le directeur sportif sont fans du joueur, et ne s'en cachent pas. "C'est un garçon travailleur et respectueux. Il a su montrer ce dont il est capable. Il a terminé meilleur buteur de l'équipe réserve, c'est somme tout logique qu'on continue l'aventure ensemble", a déclaré Florian Maurice à propos du jeune talent.

Le président du Stade Rennais, Olivier Cloarec, a tenu à rappeler de son côté l'importance de la formation au sein du club breton. "Le centre de formation demeure l'un des piliers fondamentaux du club, c'est pourquoi nous prolongeons l'un des gros potentiels."