Le MHSC a officialisé l'arrivée d'un troisième gardien dans son effectif. Le portier bosnien débarque depuis le FK Sarajevo.

Mercato Montpellier HSC : Belmin Dizdarevic, numéro 2 bis

L'information avait été évoquée par Laurent Nicollin en conférence de presse, elle est désormais officielle. L'international bosnien Belmin Dizdarevic a signé au Montpellier HSC. Le club l'a officialisé sur son site et ses réseaux sociaux. Gardien au gabarit plutôt imposant, du haut de son mètre 89 pour 80 kg, c'est un gardien au profil moderne, qui comptabilise déja une belle expérience.

À 21 ans, il a déja joué 48 rencontres avec l'équipe A du FK Sarajevo. C'est aussi un habitué de la sélection Espoirs. En revanche, il n'a pour l'instant qu'une seule cape avec la sélection A. Il devrait être derrière Benjamin Lecomte Benjamin Lecomte et Dimitry Bertaud dans la hiérarchie des gardiens, ou même numéro 2 bis.

Sur les traces des légendes des Balkans

Les deux parties se sont montrées très enthousiastes à propos de ce transfert. "C'est le second Bosnien qui nous rejoint après Emir Spahić. J'espère que ce sera aussi prolifique en qualités. A lui de travailler pour montrer ce dont il est capable", a déclaré Laurent Nicollin à son sujet. De son côté, le joueur aussi a mis en avant d'anciens joueurs pour sa première déclaration avec le MHSC. "Je suis très fier d'avoir signé pour ce grand club. De nombreuses stars des balkans ont joué ici, comme Emir Spahić ou Nenad Dzodić, donc je suis très honoré de signer ici."

C'est la troisième recrue estival pour le Montpellier HSC, et c'est encore un jeune. Décidément, le club semble avoir du mal à combler ses besoins prioritaires. Avec les probables départs d'Elye Wahi et d'Arnaud Nordin, le chantier risque de s'agrandir bien trop vite dans le Sud de la France. Faut-il encore espérer que Montpellier trouvera rapidement des joueurs fiables et expérimentés dont l'effectif a besoin ? Au risque de batailler une nouvelle fois avec la zone de relégation cette saison.