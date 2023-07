Alors que des départs se profilent pour Montpellier, la direction a coché un nom pour renforcer son attaque. Cependant l'affaire ne risque pas d'être facile pour les Héraultais.

Mercato Montpellier : le Le MHSC fonce sur un Brésilien.

On ne peut pas dire que le début de mercato du MHSC. Malgré l'arrivée de deux recrues, les supporters tentent de prendre leur mal en patience malgré les annonces de Laurent Nicollin . La faute au dossier Elye Wahi occupe une grande place dans la tête des dirigeants. Cependant le club s'activerait en coulisse pour enrôler un attaquant.

En effet, selon le journal portugais O Jogo, le club aurait coché le nom d'Arthur Gomes pour renforcer son attaque. Un transfert qui serait plus qu'envisageable puisque le Sporting Lisbonne ne demanderait que 5 millions d'euros pour son joueur, une somme atteignable pour la formation entraînée par Michel Der Zakarian.

Arrivé en provenance de Santos le joueur aux 5 buts et 5 passes décisives pourrait déjà quitter les Verts et Blancs. Malgré une place de titulaire le club ne serait pas contre l'idée de se séparer de son joueur.

Montpellier devra se battre pour si Arthur Gomes

Toujours selon le média, plusieurs clubs surveillent la situation du jeune brésilien. Le stade Brestois garde un œil sur le joueur passé par l'Estoril-Praia. Cependant si Arthur Gomes jouit un intérêt européen, certains clubs brésiliens comme le Corinthians et Cruzeiro ( qui serait bien avancé dans les discussions ) ont coché son nom en vue d'un renfort offensif.

Chaque offre sera minutieusement scrutée par son agent un certain Neymar da Silva Santos ( père de Neymar JR ) qui aimerait voit son protégé signer "dans un club qui puisse le faire travailler, s'entraîner et, bien sûr, jouer" Nul doute qu'un club comme Monptellier pourrait lui offrir ces garanties encore plus si l'attaquant Elye Wahi était amené à partir. En cas d'échec du joueur brésilien le club pourrait réactiver la piste de Timo Kadewere qui a fait son retour à l'OL.