Alors que le RC Strasbourg est peu actif en ce début de mercato estival, une pépite du RCSA est surveillée de près par Burnley.

Mercato RC Strasbourg : Ismaël Doukouré intéresse Burnley

Depuis l'officialisation de rachat du RC Strasbourg par BlueCo, également propriétaire de Chelsea, c'est le calme plat en Alsace. Si Marc Keller a bouclé l'arrivée de son nouvel entraîneur en la personne de Patrick Vieira, aucune recrue n'est à signaler pour le moment, et cela commence à inquiéter les supporters.

Les seuls mouvements ont eu lieu dans le sens des départs, avec de nombreux joueurs qui arrivaient en fin de contrat ou qui sont retournés dans leur club respectif à l'issue de leur prêt. Et d'après les dernières tendances, un autre joueur majeur de l'effectif strasbourgeois pourrait rejoindre la Premier League dans les jours à venir.

En effet, selon les informations révélées par Foot Mercato ce vendredi, les dirigeants de Burnley, club entraîné par Vincent Kompany, seraient très intéressé par Ismaël Doukouré, jeune défenseur central de 19 ans, qui s'est révélé la saison dernière en Ligue 1.

Habib Diallo également courtisé en Premier League

C'est l'autre grosse révélation de la dernière saison du RC Strasbourg. Auteur de 20 buts en 37 matchs de championnat, Habib Diallo a impressionné tout son monde en Ligue 1, et fait désormais l'objet de plusieurs intérêts en Premier League. Il y a quelques semaines, Brentford, West Ham et Burney s'étaient renseignés sur la situation de l'attaquant sénégalais, et c'est les Bees qui étaient en pole position pour l'accueillir. À l'heure actuelle, le dossier n'a pas connu d'avancée considérable, mais il sera tout de même bien difficile pour le RCSA de conserver son attaquant durant ce mercato estival.