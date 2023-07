Priorité de Luis Campos pour venir remplacer Lionel Messi au sein de l’effectif du PSG, Bernardo Silva ne sera pas facile à déloger de Manchester City.

Mercato PSG : Bernardo Silva insiste pour signer au Paris SG

Considéré comme la principale priorité de Luis Campos pour le poste d’ailier droit, Bernardo Silva figure sur les tablettes du Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois. Les dirigeants parisiens auraient même déjà budgété l’arrivée du milieu offensif de 28 ans à hauteur de 80 millions d’euros. Et selon les dernières informations relayées par le journal Le Parisien, le joueur de Manchester City souhaiterait rejoindre les rangs des Rouge et Bleu cet été, sa famille ne se plaisant plus dans le Nord de l’Angleterre. Mais il faudra parvenir à convaincre le récent champion de Premier League de se séparer de l’un de ses meilleurs éléments de la saison qui vient de s’écouler.

Mercato PSG : Pep Guardiola veut garder Bernardo Silva

En effet, le quotidien régional explique les dirigeants de Manchester City, notamment l’entraîneur Pep Guardiola, n’auraient aucune envie de voir Bernardo Silva quitter le club lors de ce mercato estival. Mieux, les Skyblues aimeraient le voir signer prochainement un nouveau contrat, alors que l’actuel court jusqu’en juin 2025. Dans cette optique, Luis Campos se préparerait donc à un long marathon de négociations pour Bernardo Silva, forcément incertain. Le conseiller football du club de la capitale française aurait aimé dans l’idéal que toutes les recrues soient là pour le début de la tournée au Japon, du 22 juillet au 2 août, ou au moins pour l’entame du championnat. Même s’il reste confiant quant à un dénouement favorable, Campos se montrerait plus prudent dans ce dossier et travaillerait même en parallèle sur un plan B.