À 48 heures de la reprise de l’entraînement, le PSG a annoncé ce samedi sa quatrième recrue de ce mercato estival. C’est une signature historique.

Mercato PSG : Lee Kang-In s’engage au Paris SG jusqu’en 2028

Après l’intronisation de son nouvel entraîneur Luis Enrique, mercredi, le Paris Saint-Germain enchaîne avec les officialisations de ses nouvelles recrues. Après Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte, le club de la capitale a annoncé ce samedi l’arrivée de Lee Kang-In. Âgé de 22 ans, l’ancien milieu offensif de Majorque devient le premier joueur sud-coréen à s’engager en faveur du Paris SG.

Comme d’habitude, ni le PSG ni Majorque n'a communiqué le montant du transfert, mais diverses sources évoquent un transfert à hauteur de 22 millions d’euros, hors bonus. De son côté, Lee Kang-In, qui portera le N°19, soit le même qu'à Majorque, va toucher un salaire annuel de 4 millions d’euros, selon la presse coréenne. Après la signature de son contrat, Lee Kang-In n’a pas caché son bonheur pour cette grande première pour un joueur de son pays.

Lee Kang-In : « C'est un bonheur de pouvoir rejoindre le PSG »

International sud-coréen depuis 2019, le joueur d’1m73 a porté le maillot de sa sélection à 14 reprises et a notamment participé aux 4 matches de son équipe lors de la Coupe du Monde FIFA 2022 au Qatar. Après trois saisons, 62 matches disputés et 3 buts marqués sous les couleurs de Valence, il s’est engagé avec le RCD Majorque en 2021.

Après avoir posé ses valises dans la capitale française, Lee Kang-In se dit très heureux de devenir un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. « C'est un bonheur de pouvoir rejoindre le Paris Saint-Germain, c'est l'un des plus grands clubs du monde, avec certains des plus grands joueurs du monde. J'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure », a déclaré Lee Kang-In. Les officialisations de Lucas Hernandez et Cher Ndour devraient suivre prochainement.